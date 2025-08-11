Murió Miguel Uribe Turbay tras el atentado del cual fue víctima en Bogotá

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió este lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, donde permanecía en estado grave desde el 7 de junio pasado, luego del atentado del cual fue víctima ese día cuando pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un adolescente que estaba entre la multitud desenfundó un arma y le disparó en repetidas ocasiones.

El deceso de Miguel Uribe Turbay ocurrió en la madrugada de este lunes luego de complicaciones de salud que obligaron a nuevas intervenciones quirúrgicas. Su esposa María Claudia Tarazona fue quien manifestó la triste noticias: "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

La Alcaldía de Bogotá también lamentó sus condolencias por la muerte de Uribe Turbay. Desde su colectividad, el Centro Democrático, su líder, Álvaro Uribe, dijo que "la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia". El sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe manifestó que "su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”. Sin embargo, el senador falleció luego de esas complicaciones.

Con 39 años, una educación de élite y un apellido que evoca tanto el poder político como las heridas del conflicto colombiano, Uribe Turbay se perfilaba como el rostro de la renovación generacional del uribismo, con cuyo líder, el expresidente Álvaro Uribe no guardaba parentesco, pero sí mucha afinidad. Era uno de los principales precandidatos presidenciales de la derecha para las elecciones de 2026.

La partida de Uribe Turbay se convierte en un doloroso hecho de violencia que enluta al país y que genera una enorme cantidad de reflexiones sobre el futuro de Colombia, sobre las próximas elecciones y sobre la forma en que se va a desarrollar la campaña de cara a esos comicios del 2026.

El atentado en su contra había desatado una oleada de solidaridad, solo antes vista en los años noventa, cuando el narcotráfico le declaró la guerra al país. Precisamente, la triste historia de Miguel Uribe Turbay y su familia tiene un capítulo doloroso: en 1991, su mamá, la periodista Diana Turbay, había sido secuestrada por el Cartel de Medellín y luego asesinada en el intento de rescate. 35 años después, la violencia vuelve a golpear a esa familia con el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

Se trata de un nuevo magnicidio que se une a la muerte de policías, militares, líderes sociales y civiles inermes que han caído en una cruenta escalada violenta, generada por diferentes grupos armados en varias regiones del país en los últimos meses.

En las últimas semanas, hubo grandes muestras de rechazo a esta violencia que nos golpea. El atentado y ahora magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha unido a personas de todas las tendencias ideológicas, clases sociales y diferentes regiones, porque este hecho, sin duda, es una degradación de un conflicto que ha cobrado miles de vidas en todo el país.



¿Qué pasó el día del atentado contra Miguel Uribe Turbay?

El atentado fue rechazado de manera tajante por todos los sectores políticos del país, en medio de llamados a respetar la democracia. El presidente Gustavo Petro prometió que su Gobierno no escatimará esfuerzos para descubrir a los autores intelectuales del atentado. Por lo pronto, al adolescente señalado de disparar contra el senador le imputaron los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El joven, cuya identidad se ha mantenido bajo reserva, fue aprehendido minutos después del ataque en una rápida reacción de las autoridades con ayuda de la comunidad. Ahora, permanece en el búnker de la Fiscalía mientras avanza el proceso.

En medio del pánico generado por los disparos el día del atentado, varias personas auxiliaron al precandidato presidencial y lo subieron a una camioneta, pero una ambulancia llegó "milagrosamente", según testigos, y fue en ese vehículo en el que le prestaron los primeros auxilios, mientras lo trasladaban a la Clínica Medicentro en Fontibón. Ese centro médico emitió en días pasados un comunicado en el que dio cuenta de esa atención inicial, y señaló que "se realizaron las maniobras necesarias para estabilizar sus signos vitales, asegurar su vía aérea, controlar el sangrado y proteger su función cerebral" y que "durante su estancia se llevaron a cabo

estudios avanzados de imágenes diagnósticas que evidenciaron lesiones intracraneales complejas".

Una de las enfermeras de la ambulancia en la que el senador fue llevado al centro médico habló con Noticias Caracol el día del atentado y señaló que Uribe Turbay “estaba muy mal, la verdad estaba muy inestable, pero venía con signos vitales normales”.

Hacia las 8:00 p.m. del sábado, el congresista fue remitido desde la Clínica Medicentro a la Fundación Santa Fe para recibir atención especializada. Desde allí se emitieron partes médicos en los que se informó de su delicado estado de salud, mientras cientos de personas se reunieron a diario, día y noche, para orar por su salud.



¿En qué va la investigación por el magnicidio?

En tanto, la Fiscalía ha capturado hasta la fecha a cuatro personas, entre ellas el sicario, un menor de 15 años que tenía en su poder una pistola de marca Glock usada en el ataque y que fue aprehendido en flagrancia, y otros tres presuntos implicados en calidad de "coautores": Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González Cruz. Los cuatro permanecen en el búnker de la Fiscalía, pues las autoridades temen que los autores intelectuales del intento de magnicidio puedan asesinarlos si son trasladados a un centro carcelario ordinario. A estos tres se les acusa de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión de delitos. Todos están cumpliendo medida preventiva de privación de libertad.

Esta semana, en rueda de prensa, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, destacó avances en la investigación de este "atentado gravísimo" e indicó que, aunque todo apunta a una motivación política, aún no hay pruebas concluyentes. "No tenemos evidencia de un móvil distinto (...) no tenemos referencias de amenazas en su contra, de problemas personales u otro delito que podría motivar ese atentado tan planeado", afirmó.

Las autoridades le siguen la pista a una cuarta persona que fue grabada en los videos de cámara de seguridad revelados en exclusiva por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias Costeño, quien sería el presunto planificador del atentado. "Hay una persona que cobra importancia, alias El costeño, por el cual se están ofreciendo hasta 300 millones de recompensa. Le pedimos a la ciudadanía, a todas las personas de la ciudad de Bogotá, del país, que nos suministren información para ubicarlo y materializar la captura de ese delincuente", declaró en la rueda de prensa, adelantada en Medellín, el director de la Policía, general Carlos Triana. El hombre, de 40 años y con antecedentes delictivos, sería el "principal dinamizador y planificador del ataque contra el senador", de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía.



¿Quién era Miguel Uribe Turbay?

Abogado de la Universidad de los Andes, con maestrías en Políticas Públicas en esa misma institución y en Administración Pública por la Universidad de Harvard, Uribe Turbay combinaba el legado de su familia con una carrera política propia. Era hijo del exconcejal conservador Miguel Uribe Londoño y de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un fallido rescate cuando estaba secuestrada por el cartel de Medellín. También era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, quien gobernó Colombia entre 1978–1982.

Su carrera comenzó en el Concejo de Bogotá, al que llegó con 26 años por el Partido Liberal. Durante la administración de Enrique Peñalosa como alcalde (2016-2019), fue nombrado secretario de Gobierno, convirtiéndose en el funcionario más joven en ocupar ese cargo. En 2019, Uribe Turbay se lanzó sin éxito a la Alcaldía de Bogotá, respaldado por una coalición que incluía a los partidos Liberal, Conservador, Centro Democrático, MIRA y Colombia Justa Libres. En las elecciones legislativas de 2022 encabezó la lista del Centro Democrático al Senado.

Desde entonces ganó notoriedad como figura de oposición al presidente Gustavo Petro, con intervenciones en contra de las reformas del Ejecutivo y promesas de restaurar la seguridad y el orden en el país. Miguel Uribe representaba a un sector del electorado de centro-derecha que buscaba en él un relevo al liderazgo del expresidente Álvaro Uribe. Con un discurso centrado en la seguridad, la defensa de las instituciones y la crítica al populismo, el joven senador había comenzado a recorrer el país en modo de precampaña.

"Yo no me creo, quiero ser presidente, y quiero ser presidente porque me duele lo que está pasando. Y precisamente porque aprendí a no ser indiferente. Yo tenía 4 años cuando fue el último día que vi a mi mamá, que creía en la paz de Colombia", le dijo hace unos meses Uribe Turbay a Alejandra Villamizar en el formato Yo me creo presidente, de Noticias Caracol. "Yo viví lo que se está viviendo en las noticias, lo que estamos viviendo en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, lo que me cuentan los colombianos a cualquier parte en la que voy. Pero además muy temprano en la vida aprendí que liderar implica servir, hay dos tipos de políticos en la vida, los que quieren poder y los que queremos servir", agregó.

En esa entrevista se le preguntó también sobre qué consideraba era lo más difícil de la campaña. "Yo creo que no es útil para el país dividirse entre derecha e izquierda, porque eso resulta siendo el juego preferido de los politiqueros. De lo que se trata de hablar es de cuál es el futuro que queremos construir, yo represento el futuro", respondió en ese entonces.

"Necesitamos un gobierno firme, que dé las peleas que Colombia necesita para recuperar la seguridad, para estimular una economía, para mejorar el bolsillo de los colombianos y que acabe la corrupción. Esas peleas necesitan firmeza, pero también necesita empatía y sensibilidad", agregó Uribe Turbay en esa entrevista.

El atentado que sufrió Uribe Turbay reavivó las alertas sobre el aumento de la violencia política en Colombia, a poco más de un año de las elecciones presidenciales, en especial por el antecedente histórico del país, que entre finales de los ochenta y principios de los noventa vio el magnicidio de tres candidatos presidenciales.

