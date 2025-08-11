EN VIVO | Movilidad en Bogotá hoy: así están las vías de la ciudad este lunes, 11 de agosto de 2025

La jornada de este lunes, 11 de agosto de 2025, comenzó con complicaciones en el centro de la ciudad, luego de que una manifestación en el barrio San Bernardo afectara la operación de Transmilenio y generara bloqueos en importantes corredores viales.



9:33 a.m. | Trancón en la calle 6 con avenida Caracas de Bogotá

La empresa de Transmilenio confirmó que "continúa la alta congestión en la troncal hacia el sur, la flota está represada, algunos usuarios despresurizan las puertas de los buses y caminan sobre la vía".



6:45 a.m. | Seis estaciones de Transmilenio dejaron de operar

Desde las 6:45 de la mañana, un grupo de manifestantes bloqueó completamente la avenida Comuneros (calle Sexta) en sentido occidente, justo en el cruce con la avenida Caracas, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio en seis estaciones del sistema Transmilenio: Nariño, Fucha, Restrepo y Av. Jiménez (troncal Caracas), además de Tygua - San José y Guatoque - Veraguas (calle 6).

La situación generó desvíos en varias rutas troncales y alimentadoras. Por ejemplo, la Ruta Fácil 8 tuvo que retornar en el sector de La Mariposa, mientras que los servicios BL18, LG41 y LG47 modificaron sus recorridos por la carrera 10 y el puente de la NQS con calle 61.

En ese momento, la Secretaría Distrital de Movilidad recomendó tomar rutas alternas para evitar el sector afectado. Una opción sugerida fue transitar por la calle 1 al occidente, conectar con la transversal 19 y retomar hacia el norte. También se reportaron desvíos por la calle 27 sur con Caracas, la calle 26 y la carrera 10, en ambos sentidos. Aunque hacia las 7:30 a. m. se comenzó a restablecer parcialmente el servicio en algunas estaciones, se recomienda a los usuarios consultar en tiempo real el estado del sistema a través de los canales oficiales de Transmilenio y @BogotaTransito.

⏰#TMAhora (7:55 a.m.)#Actualización



✅Los manifestantes se retiran del punto y la flota retoma su paso gradualmente y suspende los desvíos.



Las estaciones Hortua, Nariño, Fucha, Restrepo y Av. Jiménez, en la troncal Caracas, y Tygua - San José y Guatoque - Veraguas, en la… pic.twitter.com/ER6ywO1o4A — TransMilenio (@TransMilenio) August 11, 2025

Estado general de las vías en Bogotá hoy 11 de agosto de 2025

Más allá del centro, la movilidad en otras zonas de la ciudad se mantiene con flujo moderado. No se reportan bloqueos adicionales ni afectaciones graves en las troncales norte, sur y occidente. Sin embargo, se recomienda precaución en los corredores de la Autopista Sur, la calle 80 y la avenida Suba, donde se presentan congestiones habituales por hora pico.



Pico y placa para hoy

Recuerde que este lunes aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Para taxis, la restricción aplica para placas terminadas en 1 y 2, entre 5:30 a. m. y 9:00 p. m.

