Miguel Uribe será velado en cámara ardiente: así será homenaje en el Congreso; detalles y horarios

Se informó que el Congreso de la República rendirá honores póstumos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció este lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, tras más de dos meses de permanecer en estado crítico luego del atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio en Bogotá. En un comunicado conjunto, las Mesas Directivas de la Cámara de Representantes y del Senado lamentaron “profundamente el fallecimiento de nuestro amigo y compañero” y anunciaron que la agenda legislativa se suspenderá durante tres días para acompañar a sus familiares y allegados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Le recomendamos: Así fueron últimas horas críticas de Miguel Uribe Turbay luego de hemorragia: "Estado se revirtió").

El homenaje se llevará a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde legisladores y ciudadanos podrán despedirse del dirigente. “El Salón Elíptico… será el espacio en el que ambas corporaciones, junto con el pueblo colombiano, podrán expresar su respeto, gratitud y despedida… reconociendo su legado y dedicación”, señaló el Congreso en el comunicado.

Publicidad

El primer día, 11 de agosto, el ingreso será exclusivo para familiares y amigos, a partir de las 3:00 p. m. El segundo día, 12 de agosto, las puertas se abrirán al público entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., con acceso por la Plaza de Bolívar. El tercer día, 13 de agosto, se realizará un homenaje en el Congreso a las 9:00 a. m., exclusivo para familiares, antes del traslado a la Catedral Primada de Colombia.

La muerte de Miguel Uribe Turbay fue confirmada en la madrugada del lunes por su esposa, María Claudia Tarazona, quien expresó un sentido mensaje de despedida: “Siempre serás el amor de mi vida… Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame… tendremos nuestra segunda oportunidad”. El senador había permanecido hospitalizado desde el ataque ocurrido durante un acto de campaña en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, cuando un adolescente que estaba entre la multitud le disparó varias veces mientras pronunciaba un discurso.

Publicidad

Durante las semanas posteriores al atentado, Uribe fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. El último parte médico conocido, emitido el sábado 9 de agosto por la Fundación Santa Fe, indicó que su estado había “revertido a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central”, lo que obligó a nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia. Según el comunicado firmado por el doctor Adolfo Llinás Volpe, director de la institución, el paciente requirió reiniciar bloqueo neuromuscular y sedación profunda, permaneciendo bajo monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.