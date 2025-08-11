Fiscalía imputará por homicidio agravado a los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación solicitará audiencia para imputar por homicidio agravado a los seis implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien murió en la madrugada de este lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe, donde estuvo hospitalizado por más de dos meses, tras el atentado que sufrió.

El ente acusador indicó que “la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores”.

Agregó que desde el sábado 7 de junio de 2025, día en que el senador sufrió el atentado, “la Fiscalía General de la Nación ha desplegado todas sus capacidades humanas, técnicas y científicas para avanzar y consolidar la investigación”.

“El autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio del senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia. Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”, agregó. (Lea también: El mensaje de María Claudia Tarazona tras muerte de Miguel Uribe: "Siempre serás el amor de mi vida")



¿Quiénes son los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay?

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón de Bogotá, como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático, partido al que pertenecía.

Ese mismo día, minutos después del atentado, fue aprehendido el adolescente que le disparó, quien resultó herido en medio de la persecución. El menor de edad ha sido el único en aceptar cargos y está ad-portas de recibir condena.

El segundo capturado fue Carlos Eduardo Mora, un colombo-venezolano de 34 años a quien señalan de ser el conductor del vehículo Chevrolet Spark gris que transportó al menor sicario, así como a otras dos personas que ya fueron capturadas, hasta el lugar del atentado. Según él, recibió una oferta de 5 millones de pesos y sostuvo que conoció a alias ‘El Costeño’ a través de un amigo en común, quien lo invitó a participar en una “vuelta” para “meterle plomo a alguien”.

La tercera capturada fue Katerine Martínez Martínez, conocida como alias ‘Gabriela’, una joven de 19 años que huyó a Florencia, Caquetá, con 1.100.000 pesos y dos celulares. La mujer, según la Fiscalía, le entregó el arma al menor sicario.

Luego quedó tras las rejas William Fernando González Cruz, quien tiene antecedentes penales desde 2012 por hurto calificado y agravado, y por porte ilegal de armas. Estuvo recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá y fue condenado a 48 meses de prisión. El sujeto habría ayudado en la fuga de ‘Gabriela’ y ‘El Costeño’, que escaparon en otro vehículo.

Elder José Arteaga, alias ‘Costeño’, fue capturado después y sería quien organizó la logística del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

El último detenido fue Cristián Camilo González Ardila, quien habría tenido la labor de ayudar en la fuga del adolescente sicario. "El hombre se entregó voluntariamente en la diligencia de registro y allanamiento adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en una vivienda en el sur de Bogotá, donde fueron incautados elementos que lo vincularían en la investigación", informó la Fiscalía.

Los seis implicados habían sido imputados por homicidio agravado en grado de tentativa, pero con la muerte de Miguel Uribe Turbay, el cargo cambiará a homicidio agravado, delito por el cual podrían pagar 40 años de cárcel.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS CARACOL