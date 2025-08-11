Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El mensaje de María Claudia Tarazona tras muerte de Miguel Uribe: "Siempre serás el amor de mi vida"
Lo último

El mensaje de María Claudia Tarazona tras muerte de Miguel Uribe: "Siempre serás el amor de mi vida"

La esposa del precandidato presidencial y senador publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando el fallecimiento del político. Esto dijo.

Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay
REDES SOCIALES
Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
|
Actualizado: agosto 11, 2025 05:28 a. m.

La madrugada de este lunes 11 de agosto se confirmó el fallecimiento del precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay, quien cumplió más de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio mientras lideraba un mitin político en el barrio Modelia, en el occidente de la capital.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En la red social Instagram, María Claudia Tarazona, esposa del político del partido Centro Democrático, publicó un emotivo mensaje minutos después de la noticia de su muerte, en la que lo describió como "el amor de mi vida".

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico", empezó su breve texto acompañado de una fotografía junto al senador. Tarazona continuó diciendo: "Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

Publicidad

*Noticia desarrollo. Espere ampliación en breve...
