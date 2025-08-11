Esto dijo el abogado de Miguel Uribe Turbay tras su muerte: "Tu partida no quedará impune"

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió este lunes en la Fundación Santa Fe. El político estaba internado en la unidad de cuidados intensivos de esta clínica después de ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio cuando daba un discurso en un acto de campaña en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un menor de edad que estaba entre la multitud sacó un arma y disparó contra el senador.

En la madruga del lunes 11 de agosto se confirmó la muerte de Uribe Turbay. "A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace", se lee en el último parte médico sobre el senado, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante más de dos meses. El director médico de la Fundación Santa Fe, Adolfo Llinás Volpe, lamentó el fallecimiento y expresó la solidaridad de la institución con la familia Uribe Turbay "en estos momentos de profundo dolor".

En la tarde del sábado 9 de agosto, la Fundación emitió un parte médico informando que el estado del precandidato presidencial era crítico. "En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, explicaron en el texto.

¿Qué dijo Víctor Mosquera Marín, abogado de Miguel Uribe Turbay, tras la muerte del senador?

El abogado del senador, Víctor Mosquera Marín, compartió varios mensajes en sus redes sociales lamentando la muerte de Uribe Turbay. "Que tristeza tan infinita, Colombia está de luto. Con la partida de Miguel Uribe se apaga una luz de inteligencia, disciplina, amabilidad, honestidad, verticalidad, sinceridad, fe y Fuerza", dijo Mosquera.

"Que Dios reciba en su santa gloria a uno de sus hijos predilectos. Descanse en paz quien amó a Colombia y trabajó incansablemente por transformarla. Adiós, Miguel. Mi mayor sentido pésame para toda su familia. Mucha fuerza en estos momentos. Qué dolor tu partida", agregó el abogado. Asimismo, desde su firma emitió un comunicado aclarando la situación judicial del crimen contra el político.

En otra publicación en su cuenta de X, Mosquera dijo que el crimen contra el senador no saldrá impune. "Miguel, tu partida no quedará impune. Este crimen atroz será esclarecido y los responsables enfrentarán todo el peso de la ley". En el comunicado de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados se lee que buscarán que la muerte de Uribe Turbay sea considerada como "magnicidio y crimen de lesa". La firma destaco el trabajo de Uribe Turbay, alguien que aseguran "dedicó su vida al servicio público con integridad, valentía y una inquebrantable vocación de construir un país más justo, de la mano de los colombianos y en firme combate contra las estructuras criminales".

En el comunicado, que también fue compartido en inglés y francés, se lee que la firma continuará apoyando el proceso de justicia por la muerte del precandidato. "No descansaremos hasta que los autores materiales, determinadores, instigadores al odio y encubridores, así como quienes, por acción u omisión, desatendieron sus solicitudes de protección dejándolo en estado de indefensión, enfrenten todo el peso de la ley y la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional".

En el texto aseguran que seguirán aplicando todas las herramientas legales disponibles en el marco del Derecho Interno, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, para garantizar verdad, justicia y reparación integral.



¿Qué dijo María Claudia Tarazona sobre la muerte de su esposo, Miguel Uribe Turbay?

María Claudia Tarazona, esposa del político del partido Centro Democrático, publicó un mensaje minutos después de la noticia de su muerte. La mujer confirmó el hecho y habló de su esposo describiéndolo como "el amor de mi vida".

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico", empezó su breve texto acompañado de una fotografía junto al senador. Tarazona continuó diciendo: "Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

