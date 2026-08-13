Pico y placa en Cali tendrá cambios tras emergencia por terremoto: así opera hasta el 15 de agosto

En medio de la emergencia por el terremoto de 7,4 que sacudió este lunes a San José del Palmar, en el Chocó, la Secretaría de Movilidad en Cali anunció la ampliación temporal del pico y placa entre el miércoles 12 y el sábado 15 de agosto, como parte de las medidas adoptadas después del terremoto que mantiene a Cali como una de las ciudades con mayor mortalidad, de al menos más de 90 personas en la región. La restricción funcionará bajo un esquema de pares e impares, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., y también cobijará a vehículos híbridos y eléctricos.

Según la información entregada por la Secretaría de Movilidad, el esquema también será aplicado a los vehículos que entren o salgan del perímetro urbano de Cali. Esto significa que quienes tengan previsto viajar hacia la ciudad o salir de ella durante el horario de restricción deberán verificar previamente si su vehículo puede circular de acuerdo con el último número de la placa.



¿Cómo funcionará el pico y placa en Cali hasta el 15 de agosto?

La restricción tendrá una rotación entre placas pares e impares. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Cali, el esquema quedó establecido de la siguiente manera:



Jueves 13 de agosto: no circulan vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

no circulan vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Viernes 14 de agosto: no circulan vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

no circulan vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8. Sábado 15 de agosto: no circulan vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

La medida se aplicará durante 13 horas cada día, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Por esta razón, los conductores deberán revisar el último dígito de la placa antes de programar sus desplazamientos por la ciudad durante estas fechas. Uno de los puntos que la Administración Distrital destacó es que la restricción también contempla a vehículos híbridos y eléctricos, por lo que sus propietarios deberán tener en cuenta el esquema establecido para estos días.

Del miércoles 12 al sábado 15 de agosto regirá la ampliación del pico y placa en Cali, en esquema solidario (pares/impares), de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., aplicable también a vehículos híbridos y eléctricos y a los que entren o salgan del perímetro urbano. pic.twitter.com/BQXw43umjV — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 12, 2026

Estos vehículos están exentos de medida del pico y placa en Cali

La Alcaldía también estableció una serie de excepciones para vehículos que cumplen funciones oficiales, de emergencia, atención sanitaria o prestación de servicios esenciales. Entre los automotores exentos del pico y placa se encuentran:



Vehículos oficiales.

Vehículos destinados a la atención de emergencias y desastres.

Vehículos de entidades prestadoras del servicio de salud.

Vehículos que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Vehículos de la Fuerza Pública.

Vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas.

Vehículos operativos de Movilidad, CDA, Invías, organismos de seguridad y justicia, ICBF, organizaciones no gubernamentales, infraestructura y salud pública.

Vehículos utilizados por personal encargado de servicios públicos esenciales, entre ellos acueducto, energía, telefonía y recolección de basuras.

Estas excepciones buscan garantizar que las entidades que participan directamente en la respuesta a la emergencia puedan continuar desplazándose por la ciudad sin las restricciones que tendrán los demás vehículos. Una vez finalice este periodo, los conductores deberán estar atentos a las disposiciones que adopte la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Movilidad. Colombia apura este jueves la 'ventana de vida', las primeras 72 horas cruciales para encontrar supervivientes tras el terremoto de magnitud 7,4, que deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, mientras el Gobierno ha declarado la emergencia económica para hacer frente a la crisis.



El presidente Abelardo de la Espriella ofreció este nuevo balance de víctimas este jueves, y agregó que el terremoto provocó la destrucción de 11.347 viviendas y la avería de 53.526 más, así como 140 edificios colapsados. Previamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había señalado además que 24.324 familias resultaron afectadas y que 403 municipios de catorce de los 32 departamentos del país sufrieron algún tipo de daño.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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