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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así avanza el proceso de Medicina Legal para identificar a los fallecidos por el terremoto de 7.4

Así avanza el proceso de Medicina Legal para identificar a los fallecidos por el terremoto de 7.4

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, detalló cómo avanza el reconocimiento de fallecidos por el terremoto y los pasos judiciales que deben seguir las familias para su entrega.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 13 de ago, 2026
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En medio del panorama causado por el terremoto de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sigue con las labores de identificación de los fallecidos. El director de esta entidad, Ariel Emilio Cortés, habló para Noticias Caracol y dio a conocer cómo avanzan las labores de reconocimiento y entrega de los cuerpos de las víctimas del temblor.

"Nosotros tenemos en Medicina Legal en los cuatro departamentos aproximadamente 230 cuerpos, de los cuales hemos identificado 206 y tenemos 140 cuerpos que se han entregado a las familias", comenzó explicando Cortés, dando datos de lo se tiene en la mañana del jueves 13 de agosto. Los cuerpos de las víctimas provienen de los departamentos más afectados por la tragedia: Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

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Cortés explicó cuál es el proceso que debe seguir una persona si quiere reclamar el cuerpo de un ser querido o comprobar realmente que se trata de su familiar. "Cuando estén en Medicina Legal, generalmente los cuerpos los traslada ya sea la Fiscalía o la Policía Nacional. Nosotros recibimos el cuerpo. Y ese cuerpo a través de una orden judicial que nos da la Fiscalía, nosotros lo que hacemos es inicialmente la lofoscopia para poder a través de un link que tenemos con la Registraduría Nacional del Servicio Civil determinar quién es la persona. Adicionalmente, en algunos casos especiales como menores de edad, lo que hacemos es hacer genética para poder comprobar y entregar el cuerpo de los menores de edad a los padres", aseguró.

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Medicina Legal explicó que entre los cuerpos recibidos se encontraban los de 12 menores de edad. "Una vez ya pues hemos hecho todo este proceso, la Fiscalía pide otra orden judicial en la cual entregamos el cuerpo a la familia. Generalmente se le entrega a la funeraria quien son los encargados de hacer los traslados de los cuerpos y hacer pues la inhumación correspondiente", agregó.

Cortés aseguró que la mayor prioridad en este momento es estregar los cuerpos a sus familias. "Nosotros tenemos en este momento cuatro puntos grandes funcionando que es Quibdó, Palmira, Tuluá, Manizales y Pereira. Son cinco. El tema álgido es que en Cali nos tocó cerrar Medicina Legal porque está en riesgo de colapso. Luego nos tocó derivar los cuerpos a Palmira y a Tuluá. Digamos que eso es lo que en este momento nosotros estamos prestando los servicios. Hemos enviado también peritos desde la ciudad de Bogotá y Medellín para apoyar los equipos. En este momento también ya llegó un carro refrigerado el día de ayer, un container a Pereira. Ya tenemos dos carros refrigerados también en Palmira que ya están ubicados en la sede para pues que no se descompongan los cuerpos tan rápido".

Lista de fallecidos

Ciudad / Unidad BásicaNombreSexoEdad
ManizalesFernando Alonso GonzálezMasculino70 Años
ManizalesCatalina Arango SandovalFemenino18 Años
ManizalesOscar de Jesús Henao MarínMasculino78 Años
ManizalesLuis Alberto Duque CortesMasculino42 Años
ManizalesGraciela Zapata LópezFemenino72 Años
Belén de UmbríaJosé Yovany Agudelo SánchezMasculino46 Años
CartagoElizabet Osorio HenaoFemenino66 Años
CartagoSandra Milena Molina MartínezMasculino31 Años
CartagoLeonor Panesso de MarínFemenino81 Años
CartagoLuis Gonzaga Bermúdez JiménezMasculino70 Años
PereiraLina Marcela Rodas CuartasFemenino37 Años
PereiraJulián Andrés Mejía MorenoMasculino27 Años
PereiraSandra Patricia Chica MontoyaFemenino47 Años
PereiraGilberto de Jesus Giraldo LopezMasculino74 Años
PereiraPilar Jiménez ToquicaFemenino81 Años
PereiraSergina Moncada AguirreFemenino71 Años
PereiraArgensola del Socorro González GutiérrezFemenino82 Años
PereiraPaula Andrea Franco BustamanteFemenino44 Años
PereiraDargui González GuerreroMasculino49 Años
PereiraAngela María Acosta GonzálezFemenino46 Años
PereiraJuan Manuel Toro SánchezMasculino30 Años
PereiraWilson de Jesús Largo TrejosMasculino57 Años
PereiraLuis Fernando Ossa HernándezMasculino62 Años
PereiraPedronel Díaz DíazMasculino64 Años
PereiraAracelly Daza ValenciaFemenino61 Años
PereiraJuan Carlos Gil UlloaMasculino47 Años
PereiraRDRQMasculino17 Años
PereiraDerly Angelica Martínez FlórezFemenino25 Años
PereiraVanessa Gómez MolinaFemenino28 Años
PereiraDeisy Zulkerine Rodríguez MejíaFemenino38 Años
PereiraKevin Styven Álvarez MosqueraMasculino30 Años
PereiraRosa Angelica Maya MayaFemenino76 Años
PereiraMaría Mariela Granada EcheverryFemenino67 Años
PereiraGuillermo Orrego FlórezMasculino59 Años
PereiraBlanca Libia Hincapié LondoñoFemenino82 Años
PereiraJosé Fernando Valencia CañasMasculino51 Años
PereiraNubredin Ortiz LondoñoMasculino85 Años
PereiraSorley Aracelly Villa GuevaraFemenino64 Años
PereiraAleida Campiño TrujilloFemenino63 Años
PereiraMagola Quiceno LópezFemenino71 Años
PereiraAndrea Carolina Puliche BlandonFemenino30 Años
PereiraMariana Santa GómezFemenino65 Años
PereiraPablo Andrés Rivera AviramaMasculino26 Años
PereiraMaría Dalila Moncada AguirreFemenino84 Años
PereiraJosé Fernando Granada GutiérrezMasculino60 Años
PereiraFlor de María González de ArenasFemenino85 Años
PereiraJuan Carlos Aristizabal LópezMasculino62 Años
PereiraLSLHFemenino10 Años
PereiraSigifredo Heredia MansoMasculino65 Años
PereiraMaría Leticia Hernández RendonFemenino60 Años
PereiraFanny Moncada AguirreFemenino66 Años
PereiraYaneth Ensueño Alzate SánchezFemenino59 Años
PereiraSofia Martínez MartínezFemenino38 Años
PereiraFloralba Londoño PulgarínFemenino63 Años
PereiraMartha Lucía Gómez GrisalesFemenino43 Años
PereiraDaniela Gutiérrez TangarifeFemenino30 Años
PereiraJuan José Zapata ChicaMasculino19 Años
PereiraJesús Emilio Castro HincapiéMasculino55 Años
PereiraMaría Valeria Arcila RoldanFemenino25 Años
PereiraMaría Elvia Ruiz de JiménezFemenino69 Años
PereiraMaría Estrella Benitez HerreraFemenino69 Años
PereiraValentina Gallego OsorioFemenino27 Años
PereiraJhon Jairo ZuluagaMasculino53 Años
PereiraMaría Rosalba Morales BateroFemenino76 Años
PereiraAnselmo Guevara NavarroMasculino76 Años
PereiraCarlos Alberto Jaramillo DuqueMasculino30 Años
PereiraJulián Arango HernándezMasculino62 Años
PereiraJorge Luis Muñoz MarínMasculino69 Años
PereiraJorge Luis Guevara AguilarMasculino53 Años
PereiraMaría Catalina López VasquezFemenino46 Años
PereiraTeresita Meza de LópezFemenino77 Años
PereiraIván Felipe Morales GrajalesMasculino21 Años
PereiraKevin Diaz HernándezMasculino19 Años
PereiraFlor María Martínez de ChauxFemenino73 Años
PereiraMaría Cristina Giraldo HernándezFemenino83 Años
PereiraGloria Amparo Monsalve ÁlvarezFemenino68 Años
PereiraCeneida Ramírez ArangoFemenino45 Años
PereiraRichard Alejandro Cardona CañaveralMasculino22 Años
PereiraMaría Melida Toro de SossaFemenino75 Años
PereiraSusana López de GuzmanFemenino86 Años
PereiraLeidy Marcela Morales AriasFemenino34 Años
PereiraAlberto Gómez AgudeloMasculino92 Años
PereiraOfelia Franco de ZapataFemenino73 Años
PereiraLuz María Hinestroza RenteriaFemenino51 Años
PereiraMario Ceballos JaramilloMasculino70 Años
PereiraMaría Dolores Hoyos de RuizFemenino76 Años
PereiraCarlos Alberto Guzman LópezMasculino64 Años
PereiraNubia Bonilla AlzateFemenino86 Años
PereiraArnulfo Galeano BuitragoMasculino83 Años
PereiraCarlos Hernán Escarria MaldonadoMasculino44 Años
PereiraHumberto Aguirre GarcíaMasculino81 Años
PereiraCinthia Silieth Ortega SerranoFemenino38 Años
PereiraAna Silvia Rodríguez DazaFemenino70 Años
PereiraMiguel Ángel Fernández EstradaMasculino35 Años
PereiraCarlos Augusto Vargas RodriguezMasculino65 Años
PereiraAna Victoria Mejía OsorioFemenino48 Años
PereiraLuis Carlos Velasco GutiérrezMasculino63 Años
PereiraJosé Manuel Castaño TejadaMasculino72 Años
Armenia-CalarcáDaniel Gutiérrez AriasMasculino84 Años
PopayánCarlos Ernesto Rennella CampoHombre45 Años
CaliDey Levy Potosí ArangoHombre35 Años
CaliCarlos Andrés Cortés PalaciosHombre45 Años
CaliOmar Esquivel GonzálezHombre48 Años
CaliNNVCMujer8 Años
CaliJeider Orlando Fomseca GilHombre24 Años
CaliAngie Lizeth Perlaza EstupiñanMujer25 Años
CaliMariano Cadena QuiñonesHombre43 Años
CaliAna Gabriela Aguirre GarcíaMujer20 Años
CaliJaime Bonilla VictoriaHombre55 Años
CaliAndrés Felipe Escobar GonzálezHombre22 Años
CaliÁngel Daniel Chaguendo GutiérrezHombre28 Años
CaliAna Lucelly Adarbe NuñezMujer45 Años
CaliMaría Patricia Vasquez BautistaMujer68 Años
CaliEdwin Marino Rodriguez VictoriaHombre56 Años
CaliMiriam Del Socorro Quintero RamírezMujer64 Años
CaliMiriam de Jesus Wilches de PalacioMujer81 Años
CaliLaura Johana Reyes PinillaMujer28 Años
CaliSTAMMujer10 Años
CaliRosa Matilde Rodriguez CalvacheMujer78 Años
CaliCarlos Modesto Olivo JiménezHombre68 Años
CaliJhon Edwar Viedman CeballosHombre29 Años
CaliFrancisney Mambuscay BenachiHombre45 Años
CaliGloria del Carmen Rosero PopayánMujer41 Años
CaliSofia Saavedra CaycedoMujer23 Años
CaliAna Beiba LópezMujer85 Años
CaliJohn Harold Caicedo BangueraHombre43 Años
CaliMónica Lorena Mera MurilloMujer40 Años
CaliNelly Cecilia Meneses ObandoMujer74 Años
CaliAngela Julieth Muñoz TorresMujer36 Años
CaliGermán Sarria ArboledaHombre66 Años
CaliFabio Arana TobarHombre49 Años
CaliOfelia Giraldo OsorioMujer85 Años
CaliLuz Dary Osorio GiraldoMujer63 Años
CaliMaría Idaly Salazar PiedrahitaMujer79 Años
CaliGuillermo Atehortua GonzálezHombre78 Años
CaliTABHombre12 Años
CaliAngie Giovanna Trujillo SánchezMujer37 Años
CaliMaría Leidy Scarpetta RuizMujer39 Años
CaliPedro Noe Chaguendo ConchaHombre72 Años
CaliDavid Steven Restrepo MorenoHombre25 Años
CaliLennin Dinay Ruiz FernándezMujer37 Años
CaliElsa Valencia GiraldoMujer84 Años
CaliMaría Cristina Suárez RendónMujer38 Años
CaliISPSHombre12 Años
CaliYamileth Rojas RiascosMujer48 Años
CaliJuan Francisco Barrios JolyHombre72 Años
CaliJuan Guillermo MosqueraHombre19 Años
CaliELMHombre16 Años
CaliJulia Amelia Palta PazMujer76 Años
CaliJuan Pablo Arango GarcíaHombre24 Años
CaliMaria Esmeralda Ordoñez de PérezMujer84 Años
CaliIsabel Castillo de ContrerasMujer94 Años
CaliPatricia del Pilar Jiménez BurbanoMujer60 Años
CaliRoosevelt Alberto Lerma MuñozHombre77 Años
CaliAngie Isabella Castaño MeloMujer20 Años
CaliYenci Lorena Delgado RestrepoMujer22 Años
CaliFaisuly Rojas ForondaMujer50 Años
CaliAna Ludivia Bernal ArciniegasMujer58 Años
CaliLuz Elsa Dalila Cediel de BahamonMujer69 Años
CaliSandra Stella Duque BurgosMujer57 Años
CaliLuz Nelly Guerrero NuñezMujer35 Años
CaliALMMujer13 Años
CaliAngelica Alazate OrozcoMujer42 Años
CaliAlejandro Martínez PradoHombre55 Años
CaliLuis Emilio Contreras CastilloHombre66 Años
CaliGloria Ines Zorrilla GómezMujer61 Años
CaliHelda Nubia Aristizabal AristizabalMujer58 Años
CaliRicardo López ArangoHombre75 Años
CaliVGRMujer7 Años
CaliAmparo Jaramillo EastmanMujer73 Años
CaliNubia Esperanza Velasquez GarcíaMujer57 Años
BuenaventuraCarlos Alberto Rosero PretelHombre55 Años
BuenaventuraMabel Cristina Carvajal PosadaMujer57 Años
BuenaventuraMartha Patricia Correa GruesoMujer50 Años
BuenaventuraWashington Segura GarcésHombre49 Años
BuenaventuraGuillermina Angulo TorresMujer46 Años
BuenaventuraArnulfo Rojas RenteriaHombre74 Años
BuenaventuraJosé Joaquin Rodríguez GalindoHombre76 Años
BuenaventuraDDAMujer16 Años
BugaARGHombre8 Años
BugaPaola Andrea Quintero DazaMujer34 Años
BugaJesús Alfonso GonzálezHombre28 Años
SevillaMaria Edilma Gutiérrez de MuñozMujer81 Años
SevillaAristóbulo Muñoz RestrepoHombre83 Años
SevillaLuz Meri Cartagena HermiraMujer53 Años
TuluáJosé Norberto Gómez ValenciaHombre73 Años
TuluáAliro Cardona CastilloHombre70 Años
RoldanilloJuan Carlos García CastañedaHombre30 Años
RoldanilloOmaira Ramírez de SalcedoMujer85 Años
RoldanilloMagnolia García LugoMujer57 Años
RoldanilloGuillermo BaldionHombre78 Años
RoldanilloMiguel Antonio Herrera BuenoHombre88 Años
RoldanilloMaría Ludivia Giraldo RubioMujer80 Años
Santander de QuilichaoLJCLHombre4 Meses
QuibdóBibiana Buitrago ZuluagaFemenino36 Años
QuibdóDaniela Sánchez MoralesFemenino28 Años
QuibdóJuan Antonio Galeano RestrepoMasculino35 Años
QuibdóJuan Camilo Moreno SánchezMasculino25 Años
QuibdóJohn Ricardo Parra BlandonMasculino46 Años
QuibdóYonny Rocío Salas DuqueFemenino42 Años
QuibdóMaría Daniela Ruiz HinestrozaFemenino35 Años
QuibdóKeisy Lidsay Parra SánchezFemenino19 Años
QuibdóBertha Helena Roa RamírezFemenino38 Años
QuibdóHoracio Antonio Mosquera MenaMasculino72 Años
QuibdóLuis Alberto Rivas SalgueroMasculino39 Años

MATEO MEDINA ESCOBAR
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