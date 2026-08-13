Así avanza el proceso de Medicina Legal para identificar a los fallecidos por el terremoto de 7.4

En medio del panorama causado por el terremoto de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sigue con las labores de identificación de los fallecidos. El director de esta entidad, Ariel Emilio Cortés, habló para Noticias Caracol y dio a conocer cómo avanzan las labores de reconocimiento y entrega de los cuerpos de las víctimas del temblor.



"Nosotros tenemos en Medicina Legal en los cuatro departamentos aproximadamente 230 cuerpos, de los cuales hemos identificado 206 y tenemos 140 cuerpos que se han entregado a las familias", comenzó explicando Cortés, dando datos de lo se tiene en la mañana del jueves 13 de agosto. Los cuerpos de las víctimas provienen de los departamentos más afectados por la tragedia: Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Cortés explicó cuál es el proceso que debe seguir una persona si quiere reclamar el cuerpo de un ser querido o comprobar realmente que se trata de su familiar. "Cuando estén en Medicina Legal, generalmente los cuerpos los traslada ya sea la Fiscalía o la Policía Nacional. Nosotros recibimos el cuerpo. Y ese cuerpo a través de una orden judicial que nos da la Fiscalía, nosotros lo que hacemos es inicialmente la lofoscopia para poder a través de un link que tenemos con la Registraduría Nacional del Servicio Civil determinar quién es la persona. Adicionalmente, en algunos casos especiales como menores de edad, lo que hacemos es hacer genética para poder comprobar y entregar el cuerpo de los menores de edad a los padres", aseguró.

Medicina Legal explicó que entre los cuerpos recibidos se encontraban los de 12 menores de edad. "Una vez ya pues hemos hecho todo este proceso, la Fiscalía pide otra orden judicial en la cual entregamos el cuerpo a la familia. Generalmente se le entrega a la funeraria quien son los encargados de hacer los traslados de los cuerpos y hacer pues la inhumación correspondiente", agregó.



Cortés aseguró que la mayor prioridad en este momento es estregar los cuerpos a sus familias. "Nosotros tenemos en este momento cuatro puntos grandes funcionando que es Quibdó, Palmira, Tuluá, Manizales y Pereira. Son cinco. El tema álgido es que en Cali nos tocó cerrar Medicina Legal porque está en riesgo de colapso . Luego nos tocó derivar los cuerpos a Palmira y a Tuluá. Digamos que eso es lo que en este momento nosotros estamos prestando los servicios. Hemos enviado también peritos desde la ciudad de Bogotá y Medellín para apoyar los equipos. En este momento también ya llegó un carro refrigerado el día de ayer, un container a Pereira. Ya tenemos dos carros refrigerados también en Palmira que ya están ubicados en la sede para pues que no se descompongan los cuerpos tan rápido".



Lista de fallecidos

Ciudad / Unidad Básica Nombre Sexo Edad

Manizales Fernando Alonso González Masculino 70 Años Manizales Catalina Arango Sandoval Femenino 18 Años Manizales Oscar de Jesús Henao Marín Masculino 78 Años Manizales Luis Alberto Duque Cortes Masculino 42 Años Manizales Graciela Zapata López Femenino 72 Años Belén de Umbría José Yovany Agudelo Sánchez Masculino 46 Años Cartago Elizabet Osorio Henao Femenino 66 Años Cartago Sandra Milena Molina Martínez Masculino 31 Años Cartago Leonor Panesso de Marín Femenino 81 Años Cartago Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez Masculino 70 Años Pereira Lina Marcela Rodas Cuartas Femenino 37 Años Pereira Julián Andrés Mejía Moreno Masculino 27 Años Pereira Sandra Patricia Chica Montoya Femenino 47 Años Pereira Gilberto de Jesus Giraldo Lopez Masculino 74 Años Pereira Pilar Jiménez Toquica Femenino 81 Años Pereira Sergina Moncada Aguirre Femenino 71 Años Pereira Argensola del Socorro González Gutiérrez Femenino 82 Años Pereira Paula Andrea Franco Bustamante Femenino 44 Años Pereira Dargui González Guerrero Masculino 49 Años Pereira Angela María Acosta González Femenino 46 Años Pereira Juan Manuel Toro Sánchez Masculino 30 Años Pereira Wilson de Jesús Largo Trejos Masculino 57 Años Pereira Luis Fernando Ossa Hernández Masculino 62 Años Pereira Pedronel Díaz Díaz Masculino 64 Años Pereira Aracelly Daza Valencia Femenino 61 Años Pereira Juan Carlos Gil Ulloa Masculino 47 Años Pereira RDRQ Masculino 17 Años Pereira Derly Angelica Martínez Flórez Femenino 25 Años Pereira Vanessa Gómez Molina Femenino 28 Años Pereira Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía Femenino 38 Años Pereira Kevin Styven Álvarez Mosquera Masculino 30 Años Pereira Rosa Angelica Maya Maya Femenino 76 Años Pereira María Mariela Granada Echeverry Femenino 67 Años Pereira Guillermo Orrego Flórez Masculino 59 Años Pereira Blanca Libia Hincapié Londoño Femenino 82 Años Pereira José Fernando Valencia Cañas Masculino 51 Años Pereira Nubredin Ortiz Londoño Masculino 85 Años Pereira Sorley Aracelly Villa Guevara Femenino 64 Años Pereira Aleida Campiño Trujillo Femenino 63 Años Pereira Magola Quiceno López Femenino 71 Años Pereira Andrea Carolina Puliche Blandon Femenino 30 Años Pereira Mariana Santa Gómez Femenino 65 Años Pereira Pablo Andrés Rivera Avirama Masculino 26 Años Pereira María Dalila Moncada Aguirre Femenino 84 Años Pereira José Fernando Granada Gutiérrez Masculino 60 Años Pereira Flor de María González de Arenas Femenino 85 Años Pereira Juan Carlos Aristizabal López Masculino 62 Años Pereira LSLH Femenino 10 Años Pereira Sigifredo Heredia Manso Masculino 65 Años Pereira María Leticia Hernández Rendon Femenino 60 Años Pereira Fanny Moncada Aguirre Femenino 66 Años Pereira Yaneth Ensueño Alzate Sánchez Femenino 59 Años Pereira Sofia Martínez Martínez Femenino 38 Años Pereira Floralba Londoño Pulgarín Femenino 63 Años Pereira Martha Lucía Gómez Grisales Femenino 43 Años Pereira Daniela Gutiérrez Tangarife Femenino 30 Años Pereira Juan José Zapata Chica Masculino 19 Años Pereira Jesús Emilio Castro Hincapié Masculino 55 Años Pereira María Valeria Arcila Roldan Femenino 25 Años Pereira María Elvia Ruiz de Jiménez Femenino 69 Años Pereira María Estrella Benitez Herrera Femenino 69 Años Pereira Valentina Gallego Osorio Femenino 27 Años Pereira Jhon Jairo Zuluaga Masculino 53 Años Pereira María Rosalba Morales Batero Femenino 76 Años Pereira Anselmo Guevara Navarro Masculino 76 Años Pereira Carlos Alberto Jaramillo Duque Masculino 30 Años Pereira Julián Arango Hernández Masculino 62 Años Pereira Jorge Luis Muñoz Marín Masculino 69 Años Pereira Jorge Luis Guevara Aguilar Masculino 53 Años Pereira María Catalina López Vasquez Femenino 46 Años Pereira Teresita Meza de López Femenino 77 Años Pereira Iván Felipe Morales Grajales Masculino 21 Años Pereira Kevin Diaz Hernández Masculino 19 Años Pereira Flor María Martínez de Chaux Femenino 73 Años Pereira María Cristina Giraldo Hernández Femenino 83 Años Pereira Gloria Amparo Monsalve Álvarez Femenino 68 Años Pereira Ceneida Ramírez Arango Femenino 45 Años Pereira Richard Alejandro Cardona Cañaveral Masculino 22 Años Pereira María Melida Toro de Sossa Femenino 75 Años Pereira Susana López de Guzman Femenino 86 Años Pereira Leidy Marcela Morales Arias Femenino 34 Años Pereira Alberto Gómez Agudelo Masculino 92 Años Pereira Ofelia Franco de Zapata Femenino 73 Años Pereira Luz María Hinestroza Renteria Femenino 51 Años Pereira Mario Ceballos Jaramillo Masculino 70 Años Pereira María Dolores Hoyos de Ruiz Femenino 76 Años Pereira Carlos Alberto Guzman López Masculino 64 Años Pereira Nubia Bonilla Alzate Femenino 86 Años Pereira Arnulfo Galeano Buitrago Masculino 83 Años Pereira Carlos Hernán Escarria Maldonado Masculino 44 Años Pereira Humberto Aguirre García Masculino 81 Años Pereira Cinthia Silieth Ortega Serrano Femenino 38 Años Pereira Ana Silvia Rodríguez Daza Femenino 70 Años Pereira Miguel Ángel Fernández Estrada Masculino 35 Años Pereira Carlos Augusto Vargas Rodriguez Masculino 65 Años Pereira Ana Victoria Mejía Osorio Femenino 48 Años Pereira Luis Carlos Velasco Gutiérrez Masculino 63 Años Pereira José Manuel Castaño Tejada Masculino 72 Años Armenia-Calarcá Daniel Gutiérrez Arias Masculino 84 Años Popayán Carlos Ernesto Rennella Campo Hombre 45 Años Cali Dey Levy Potosí Arango Hombre 35 Años Cali Carlos Andrés Cortés Palacios Hombre 45 Años Cali Omar Esquivel González Hombre 48 Años Cali NNVC Mujer 8 Años Cali Jeider Orlando Fomseca Gil Hombre 24 Años Cali Angie Lizeth Perlaza Estupiñan Mujer 25 Años Cali Mariano Cadena Quiñones Hombre 43 Años Cali Ana Gabriela Aguirre García Mujer 20 Años Cali Jaime Bonilla Victoria Hombre 55 Años Cali Andrés Felipe Escobar González Hombre 22 Años Cali Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez Hombre 28 Años Cali Ana Lucelly Adarbe Nuñez Mujer 45 Años Cali María Patricia Vasquez Bautista Mujer 68 Años Cali Edwin Marino Rodriguez Victoria Hombre 56 Años Cali Miriam Del Socorro Quintero Ramírez Mujer 64 Años Cali Miriam de Jesus Wilches de Palacio Mujer 81 Años Cali Laura Johana Reyes Pinilla Mujer 28 Años Cali STAM Mujer 10 Años Cali Rosa Matilde Rodriguez Calvache Mujer 78 Años Cali Carlos Modesto Olivo Jiménez Hombre 68 Años Cali Jhon Edwar Viedman Ceballos Hombre 29 Años Cali Francisney Mambuscay Benachi Hombre 45 Años Cali Gloria del Carmen Rosero Popayán Mujer 41 Años Cali Sofia Saavedra Caycedo Mujer 23 Años Cali Ana Beiba López Mujer 85 Años Cali John Harold Caicedo Banguera Hombre 43 Años Cali Mónica Lorena Mera Murillo Mujer 40 Años Cali Nelly Cecilia Meneses Obando Mujer 74 Años Cali Angela Julieth Muñoz Torres Mujer 36 Años Cali Germán Sarria Arboleda Hombre 66 Años Cali Fabio Arana Tobar Hombre 49 Años Cali Ofelia Giraldo Osorio Mujer 85 Años Cali Luz Dary Osorio Giraldo Mujer 63 Años Cali María Idaly Salazar Piedrahita Mujer 79 Años Cali Guillermo Atehortua González Hombre 78 Años Cali TAB Hombre 12 Años Cali Angie Giovanna Trujillo Sánchez Mujer 37 Años Cali María Leidy Scarpetta Ruiz Mujer 39 Años Cali Pedro Noe Chaguendo Concha Hombre 72 Años Cali David Steven Restrepo Moreno Hombre 25 Años Cali Lennin Dinay Ruiz Fernández Mujer 37 Años Cali Elsa Valencia Giraldo Mujer 84 Años Cali María Cristina Suárez Rendón Mujer 38 Años Cali ISPS Hombre 12 Años Cali Yamileth Rojas Riascos Mujer 48 Años Cali Juan Francisco Barrios Joly Hombre 72 Años Cali Juan Guillermo Mosquera Hombre 19 Años Cali ELM Hombre 16 Años Cali Julia Amelia Palta Paz Mujer 76 Años Cali Juan Pablo Arango García Hombre 24 Años Cali Maria Esmeralda Ordoñez de Pérez Mujer 84 Años Cali Isabel Castillo de Contreras Mujer 94 Años Cali Patricia del Pilar Jiménez Burbano Mujer 60 Años Cali Roosevelt Alberto Lerma Muñoz Hombre 77 Años Cali Angie Isabella Castaño Melo Mujer 20 Años Cali Yenci Lorena Delgado Restrepo Mujer 22 Años Cali Faisuly Rojas Foronda Mujer 50 Años Cali Ana Ludivia Bernal Arciniegas Mujer 58 Años Cali Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon Mujer 69 Años Cali Sandra Stella Duque Burgos Mujer 57 Años Cali Luz Nelly Guerrero Nuñez Mujer 35 Años Cali ALM Mujer 13 Años Cali Angelica Alazate Orozco Mujer 42 Años Cali Alejandro Martínez Prado Hombre 55 Años Cali Luis Emilio Contreras Castillo Hombre 66 Años Cali Gloria Ines Zorrilla Gómez Mujer 61 Años Cali Helda Nubia Aristizabal Aristizabal Mujer 58 Años Cali Ricardo López Arango Hombre 75 Años Cali VGR Mujer 7 Años Cali Amparo Jaramillo Eastman Mujer 73 Años Cali Nubia Esperanza Velasquez García Mujer 57 Años Buenaventura Carlos Alberto Rosero Pretel Hombre 55 Años Buenaventura Mabel Cristina Carvajal Posada Mujer 57 Años Buenaventura Martha Patricia Correa Grueso Mujer 50 Años Buenaventura Washington Segura Garcés Hombre 49 Años Buenaventura Guillermina Angulo Torres Mujer 46 Años Buenaventura Arnulfo Rojas Renteria Hombre 74 Años Buenaventura José Joaquin Rodríguez Galindo Hombre 76 Años Buenaventura DDA Mujer 16 Años Buga ARG Hombre 8 Años Buga Paola Andrea Quintero Daza Mujer 34 Años Buga Jesús Alfonso González Hombre 28 Años Sevilla Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz Mujer 81 Años Sevilla Aristóbulo Muñoz Restrepo Hombre 83 Años Sevilla Luz Meri Cartagena Hermira Mujer 53 Años Tuluá José Norberto Gómez Valencia Hombre 73 Años Tuluá Aliro Cardona Castillo Hombre 70 Años Roldanillo Juan Carlos García Castañeda Hombre 30 Años Roldanillo Omaira Ramírez de Salcedo Mujer 85 Años Roldanillo Magnolia García Lugo Mujer 57 Años Roldanillo Guillermo Baldion Hombre 78 Años Roldanillo Miguel Antonio Herrera Bueno Hombre 88 Años Roldanillo María Ludivia Giraldo Rubio Mujer 80 Años Santander de Quilichao LJCL Hombre 4 Meses Quibdó Bibiana Buitrago Zuluaga Femenino 36 Años Quibdó Daniela Sánchez Morales Femenino 28 Años Quibdó Juan Antonio Galeano Restrepo Masculino 35 Años Quibdó Juan Camilo Moreno Sánchez Masculino 25 Años Quibdó John Ricardo Parra Blandon Masculino 46 Años Quibdó Yonny Rocío Salas Duque Femenino 42 Años Quibdó María Daniela Ruiz Hinestroza Femenino 35 Años Quibdó Keisy Lidsay Parra Sánchez Femenino 19 Años Quibdó Bertha Helena Roa Ramírez Femenino 38 Años Quibdó Horacio Antonio Mosquera Mena Masculino 72 Años Quibdó Luis Alberto Rivas Salguero Masculino 39 Años