Así avanza el proceso de Medicina Legal para identificar a los fallecidos por el terremoto de 7.4

En medio del panorama causado por el terremoto de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sigue con las labores de identificación de los fallecidos. El director de esta entidad, Ariel Emilio Cortés, habló para Noticias Caracol y dio a conocer cómo avanzan las labores de reconocimiento y entrega de los cuerpos de las víctimas del temblor.
"Nosotros tenemos en Medicina Legal en los cuatro departamentos aproximadamente 230 cuerpos, de los cuales hemos identificado 206 y tenemos 140 cuerpos que se han entregado a las familias", comenzó explicando Cortés, dando datos de lo se tiene en la mañana del jueves 13 de agosto. Los cuerpos de las víctimas provienen de los departamentos más afectados por la tragedia: Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.
Cortés explicó cuál es el proceso que debe seguir una persona si quiere reclamar el cuerpo de un ser querido o comprobar realmente que se trata de su familiar. "Cuando estén en Medicina Legal, generalmente los cuerpos los traslada ya sea la Fiscalía o la Policía Nacional. Nosotros recibimos el cuerpo. Y ese cuerpo a través de una orden judicial que nos da la Fiscalía, nosotros lo que hacemos es inicialmente la lofoscopia para poder a través de un link que tenemos con la Registraduría Nacional del Servicio Civil determinar quién es la persona. Adicionalmente, en algunos casos especiales como menores de edad, lo que hacemos es hacer genética para poder comprobar y entregar el cuerpo de los menores de edad a los padres", aseguró.
Medicina Legal explicó que entre los cuerpos recibidos se encontraban los de 12 menores de edad. "Una vez ya pues hemos hecho todo este proceso, la Fiscalía pide otra orden judicial en la cual entregamos el cuerpo a la familia. Generalmente se le entrega a la funeraria quien son los encargados de hacer los traslados de los cuerpos y hacer pues la inhumación correspondiente", agregó.
Cortés aseguró que la mayor prioridad en este momento es estregar los cuerpos a sus familias. "Nosotros tenemos en este momento cuatro puntos grandes funcionando que es Quibdó, Palmira, Tuluá, Manizales y Pereira. Son cinco. El tema álgido es que en Cali nos tocó cerrar Medicina Legal porque está en riesgo de colapso. Luego nos tocó derivar los cuerpos a Palmira y a Tuluá. Digamos que eso es lo que en este momento nosotros estamos prestando los servicios. Hemos enviado también peritos desde la ciudad de Bogotá y Medellín para apoyar los equipos. En este momento también ya llegó un carro refrigerado el día de ayer, un container a Pereira. Ya tenemos dos carros refrigerados también en Palmira que ya están ubicados en la sede para pues que no se descompongan los cuerpos tan rápido".
Lista de fallecidos
|Ciudad / Unidad Básica
|Nombre
|Sexo
|Edad
|Manizales
|Fernando Alonso González
|Masculino
|70 Años
|Manizales
|Catalina Arango Sandoval
|Femenino
|18 Años
|Manizales
|Oscar de Jesús Henao Marín
|Masculino
|78 Años
|Manizales
|Luis Alberto Duque Cortes
|Masculino
|42 Años
|Manizales
|Graciela Zapata López
|Femenino
|72 Años
|Belén de Umbría
|José Yovany Agudelo Sánchez
|Masculino
|46 Años
|Cartago
|Elizabet Osorio Henao
|Femenino
|66 Años
|Cartago
|Sandra Milena Molina Martínez
|Masculino
|31 Años
|Cartago
|Leonor Panesso de Marín
|Femenino
|81 Años
|Cartago
|Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez
|Masculino
|70 Años
|Pereira
|Lina Marcela Rodas Cuartas
|Femenino
|37 Años
|Pereira
|Julián Andrés Mejía Moreno
|Masculino
|27 Años
|Pereira
|Sandra Patricia Chica Montoya
|Femenino
|47 Años
|Pereira
|Gilberto de Jesus Giraldo Lopez
|Masculino
|74 Años
|Pereira
|Pilar Jiménez Toquica
|Femenino
|81 Años
|Pereira
|Sergina Moncada Aguirre
|Femenino
|71 Años
|Pereira
|Argensola del Socorro González Gutiérrez
|Femenino
|82 Años
|Pereira
|Paula Andrea Franco Bustamante
|Femenino
|44 Años
|Pereira
|Dargui González Guerrero
|Masculino
|49 Años
|Pereira
|Angela María Acosta González
|Femenino
|46 Años
|Pereira
|Juan Manuel Toro Sánchez
|Masculino
|30 Años
|Pereira
|Wilson de Jesús Largo Trejos
|Masculino
|57 Años
|Pereira
|Luis Fernando Ossa Hernández
|Masculino
|62 Años
|Pereira
|Pedronel Díaz Díaz
|Masculino
|64 Años
|Pereira
|Aracelly Daza Valencia
|Femenino
|61 Años
|Pereira
|Juan Carlos Gil Ulloa
|Masculino
|47 Años
|Pereira
|RDRQ
|Masculino
|17 Años
|Pereira
|Derly Angelica Martínez Flórez
|Femenino
|25 Años
|Pereira
|Vanessa Gómez Molina
|Femenino
|28 Años
|Pereira
|Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía
|Femenino
|38 Años
|Pereira
|Kevin Styven Álvarez Mosquera
|Masculino
|30 Años
|Pereira
|Rosa Angelica Maya Maya
|Femenino
|76 Años
|Pereira
|María Mariela Granada Echeverry
|Femenino
|67 Años
|Pereira
|Guillermo Orrego Flórez
|Masculino
|59 Años
|Pereira
|Blanca Libia Hincapié Londoño
|Femenino
|82 Años
|Pereira
|José Fernando Valencia Cañas
|Masculino
|51 Años
|Pereira
|Nubredin Ortiz Londoño
|Masculino
|85 Años
|Pereira
|Sorley Aracelly Villa Guevara
|Femenino
|64 Años
|Pereira
|Aleida Campiño Trujillo
|Femenino
|63 Años
|Pereira
|Magola Quiceno López
|Femenino
|71 Años
|Pereira
|Andrea Carolina Puliche Blandon
|Femenino
|30 Años
|Pereira
|Mariana Santa Gómez
|Femenino
|65 Años
|Pereira
|Pablo Andrés Rivera Avirama
|Masculino
|26 Años
|Pereira
|María Dalila Moncada Aguirre
|Femenino
|84 Años
|Pereira
|José Fernando Granada Gutiérrez
|Masculino
|60 Años
|Pereira
|Flor de María González de Arenas
|Femenino
|85 Años
|Pereira
|Juan Carlos Aristizabal López
|Masculino
|62 Años
|Pereira
|LSLH
|Femenino
|10 Años
|Pereira
|Sigifredo Heredia Manso
|Masculino
|65 Años
|Pereira
|María Leticia Hernández Rendon
|Femenino
|60 Años
|Pereira
|Fanny Moncada Aguirre
|Femenino
|66 Años
|Pereira
|Yaneth Ensueño Alzate Sánchez
|Femenino
|59 Años
|Pereira
|Sofia Martínez Martínez
|Femenino
|38 Años
|Pereira
|Floralba Londoño Pulgarín
|Femenino
|63 Años
|Pereira
|Martha Lucía Gómez Grisales
|Femenino
|43 Años
|Pereira
|Daniela Gutiérrez Tangarife
|Femenino
|30 Años
|Pereira
|Juan José Zapata Chica
|Masculino
|19 Años
|Pereira
|Jesús Emilio Castro Hincapié
|Masculino
|55 Años
|Pereira
|María Valeria Arcila Roldan
|Femenino
|25 Años
|Pereira
|María Elvia Ruiz de Jiménez
|Femenino
|69 Años
|Pereira
|María Estrella Benitez Herrera
|Femenino
|69 Años
|Pereira
|Valentina Gallego Osorio
|Femenino
|27 Años
|Pereira
|Jhon Jairo Zuluaga
|Masculino
|53 Años
|Pereira
|María Rosalba Morales Batero
|Femenino
|76 Años
|Pereira
|Anselmo Guevara Navarro
|Masculino
|76 Años
|Pereira
|Carlos Alberto Jaramillo Duque
|Masculino
|30 Años
|Pereira
|Julián Arango Hernández
|Masculino
|62 Años
|Pereira
|Jorge Luis Muñoz Marín
|Masculino
|69 Años
|Pereira
|Jorge Luis Guevara Aguilar
|Masculino
|53 Años
|Pereira
|María Catalina López Vasquez
|Femenino
|46 Años
|Pereira
|Teresita Meza de López
|Femenino
|77 Años
|Pereira
|Iván Felipe Morales Grajales
|Masculino
|21 Años
|Pereira
|Kevin Diaz Hernández
|Masculino
|19 Años
|Pereira
|Flor María Martínez de Chaux
|Femenino
|73 Años
|Pereira
|María Cristina Giraldo Hernández
|Femenino
|83 Años
|Pereira
|Gloria Amparo Monsalve Álvarez
|Femenino
|68 Años
|Pereira
|Ceneida Ramírez Arango
|Femenino
|45 Años
|Pereira
|Richard Alejandro Cardona Cañaveral
|Masculino
|22 Años
|Pereira
|María Melida Toro de Sossa
|Femenino
|75 Años
|Pereira
|Susana López de Guzman
|Femenino
|86 Años
|Pereira
|Leidy Marcela Morales Arias
|Femenino
|34 Años
|Pereira
|Alberto Gómez Agudelo
|Masculino
|92 Años
|Pereira
|Ofelia Franco de Zapata
|Femenino
|73 Años
|Pereira
|Luz María Hinestroza Renteria
|Femenino
|51 Años
|Pereira
|Mario Ceballos Jaramillo
|Masculino
|70 Años
|Pereira
|María Dolores Hoyos de Ruiz
|Femenino
|76 Años
|Pereira
|Carlos Alberto Guzman López
|Masculino
|64 Años
|Pereira
|Nubia Bonilla Alzate
|Femenino
|86 Años
|Pereira
|Arnulfo Galeano Buitrago
|Masculino
|83 Años
|Pereira
|Carlos Hernán Escarria Maldonado
|Masculino
|44 Años
|Pereira
|Humberto Aguirre García
|Masculino
|81 Años
|Pereira
|Cinthia Silieth Ortega Serrano
|Femenino
|38 Años
|Pereira
|Ana Silvia Rodríguez Daza
|Femenino
|70 Años
|Pereira
|Miguel Ángel Fernández Estrada
|Masculino
|35 Años
|Pereira
|Carlos Augusto Vargas Rodriguez
|Masculino
|65 Años
|Pereira
|Ana Victoria Mejía Osorio
|Femenino
|48 Años
|Pereira
|Luis Carlos Velasco Gutiérrez
|Masculino
|63 Años
|Pereira
|José Manuel Castaño Tejada
|Masculino
|72 Años
|Armenia-Calarcá
|Daniel Gutiérrez Arias
|Masculino
|84 Años
|Popayán
|Carlos Ernesto Rennella Campo
|Hombre
|45 Años
|Cali
|Dey Levy Potosí Arango
|Hombre
|35 Años
|Cali
|Carlos Andrés Cortés Palacios
|Hombre
|45 Años
|Cali
|Omar Esquivel González
|Hombre
|48 Años
|Cali
|NNVC
|Mujer
|8 Años
|Cali
|Jeider Orlando Fomseca Gil
|Hombre
|24 Años
|Cali
|Angie Lizeth Perlaza Estupiñan
|Mujer
|25 Años
|Cali
|Mariano Cadena Quiñones
|Hombre
|43 Años
|Cali
|Ana Gabriela Aguirre García
|Mujer
|20 Años
|Cali
|Jaime Bonilla Victoria
|Hombre
|55 Años
|Cali
|Andrés Felipe Escobar González
|Hombre
|22 Años
|Cali
|Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez
|Hombre
|28 Años
|Cali
|Ana Lucelly Adarbe Nuñez
|Mujer
|45 Años
|Cali
|María Patricia Vasquez Bautista
|Mujer
|68 Años
|Cali
|Edwin Marino Rodriguez Victoria
|Hombre
|56 Años
|Cali
|Miriam Del Socorro Quintero Ramírez
|Mujer
|64 Años
|Cali
|Miriam de Jesus Wilches de Palacio
|Mujer
|81 Años
|Cali
|Laura Johana Reyes Pinilla
|Mujer
|28 Años
|Cali
|STAM
|Mujer
|10 Años
|Cali
|Rosa Matilde Rodriguez Calvache
|Mujer
|78 Años
|Cali
|Carlos Modesto Olivo Jiménez
|Hombre
|68 Años
|Cali
|Jhon Edwar Viedman Ceballos
|Hombre
|29 Años
|Cali
|Francisney Mambuscay Benachi
|Hombre
|45 Años
|Cali
|Gloria del Carmen Rosero Popayán
|Mujer
|41 Años
|Cali
|Sofia Saavedra Caycedo
|Mujer
|23 Años
|Cali
|Ana Beiba López
|Mujer
|85 Años
|Cali
|John Harold Caicedo Banguera
|Hombre
|43 Años
|Cali
|Mónica Lorena Mera Murillo
|Mujer
|40 Años
|Cali
|Nelly Cecilia Meneses Obando
|Mujer
|74 Años
|Cali
|Angela Julieth Muñoz Torres
|Mujer
|36 Años
|Cali
|Germán Sarria Arboleda
|Hombre
|66 Años
|Cali
|Fabio Arana Tobar
|Hombre
|49 Años
|Cali
|Ofelia Giraldo Osorio
|Mujer
|85 Años
|Cali
|Luz Dary Osorio Giraldo
|Mujer
|63 Años
|Cali
|María Idaly Salazar Piedrahita
|Mujer
|79 Años
|Cali
|Guillermo Atehortua González
|Hombre
|78 Años
|Cali
|TAB
|Hombre
|12 Años
|Cali
|Angie Giovanna Trujillo Sánchez
|Mujer
|37 Años
|Cali
|María Leidy Scarpetta Ruiz
|Mujer
|39 Años
|Cali
|Pedro Noe Chaguendo Concha
|Hombre
|72 Años
|Cali
|David Steven Restrepo Moreno
|Hombre
|25 Años
|Cali
|Lennin Dinay Ruiz Fernández
|Mujer
|37 Años
|Cali
|Elsa Valencia Giraldo
|Mujer
|84 Años
|Cali
|María Cristina Suárez Rendón
|Mujer
|38 Años
|Cali
|ISPS
|Hombre
|12 Años
|Cali
|Yamileth Rojas Riascos
|Mujer
|48 Años
|Cali
|Juan Francisco Barrios Joly
|Hombre
|72 Años
|Cali
|Juan Guillermo Mosquera
|Hombre
|19 Años
|Cali
|ELM
|Hombre
|16 Años
|Cali
|Julia Amelia Palta Paz
|Mujer
|76 Años
|Cali
|Juan Pablo Arango García
|Hombre
|24 Años
|Cali
|Maria Esmeralda Ordoñez de Pérez
|Mujer
|84 Años
|Cali
|Isabel Castillo de Contreras
|Mujer
|94 Años
|Cali
|Patricia del Pilar Jiménez Burbano
|Mujer
|60 Años
|Cali
|Roosevelt Alberto Lerma Muñoz
|Hombre
|77 Años
|Cali
|Angie Isabella Castaño Melo
|Mujer
|20 Años
|Cali
|Yenci Lorena Delgado Restrepo
|Mujer
|22 Años
|Cali
|Faisuly Rojas Foronda
|Mujer
|50 Años
|Cali
|Ana Ludivia Bernal Arciniegas
|Mujer
|58 Años
|Cali
|Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon
|Mujer
|69 Años
|Cali
|Sandra Stella Duque Burgos
|Mujer
|57 Años
|Cali
|Luz Nelly Guerrero Nuñez
|Mujer
|35 Años
|Cali
|ALM
|Mujer
|13 Años
|Cali
|Angelica Alazate Orozco
|Mujer
|42 Años
|Cali
|Alejandro Martínez Prado
|Hombre
|55 Años
|Cali
|Luis Emilio Contreras Castillo
|Hombre
|66 Años
|Cali
|Gloria Ines Zorrilla Gómez
|Mujer
|61 Años
|Cali
|Helda Nubia Aristizabal Aristizabal
|Mujer
|58 Años
|Cali
|Ricardo López Arango
|Hombre
|75 Años
|Cali
|VGR
|Mujer
|7 Años
|Cali
|Amparo Jaramillo Eastman
|Mujer
|73 Años
|Cali
|Nubia Esperanza Velasquez García
|Mujer
|57 Años
|Buenaventura
|Carlos Alberto Rosero Pretel
|Hombre
|55 Años
|Buenaventura
|Mabel Cristina Carvajal Posada
|Mujer
|57 Años
|Buenaventura
|Martha Patricia Correa Grueso
|Mujer
|50 Años
|Buenaventura
|Washington Segura Garcés
|Hombre
|49 Años
|Buenaventura
|Guillermina Angulo Torres
|Mujer
|46 Años
|Buenaventura
|Arnulfo Rojas Renteria
|Hombre
|74 Años
|Buenaventura
|José Joaquin Rodríguez Galindo
|Hombre
|76 Años
|Buenaventura
|DDA
|Mujer
|16 Años
|Buga
|ARG
|Hombre
|8 Años
|Buga
|Paola Andrea Quintero Daza
|Mujer
|34 Años
|Buga
|Jesús Alfonso González
|Hombre
|28 Años
|Sevilla
|Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz
|Mujer
|81 Años
|Sevilla
|Aristóbulo Muñoz Restrepo
|Hombre
|83 Años
|Sevilla
|Luz Meri Cartagena Hermira
|Mujer
|53 Años
|Tuluá
|José Norberto Gómez Valencia
|Hombre
|73 Años
|Tuluá
|Aliro Cardona Castillo
|Hombre
|70 Años
|Roldanillo
|Juan Carlos García Castañeda
|Hombre
|30 Años
|Roldanillo
|Omaira Ramírez de Salcedo
|Mujer
|85 Años
|Roldanillo
|Magnolia García Lugo
|Mujer
|57 Años
|Roldanillo
|Guillermo Baldion
|Hombre
|78 Años
|Roldanillo
|Miguel Antonio Herrera Bueno
|Hombre
|88 Años
|Roldanillo
|María Ludivia Giraldo Rubio
|Mujer
|80 Años
|Santander de Quilichao
|LJCL
|Hombre
|4 Meses
|Quibdó
|Bibiana Buitrago Zuluaga
|Femenino
|36 Años
|Quibdó
|Daniela Sánchez Morales
|Femenino
|28 Años
|Quibdó
|Juan Antonio Galeano Restrepo
|Masculino
|35 Años
|Quibdó
|Juan Camilo Moreno Sánchez
|Masculino
|25 Años
|Quibdó
|John Ricardo Parra Blandon
|Masculino
|46 Años
|Quibdó
|Yonny Rocío Salas Duque
|Femenino
|42 Años
|Quibdó
|María Daniela Ruiz Hinestroza
|Femenino
|35 Años
|Quibdó
|Keisy Lidsay Parra Sánchez
|Femenino
|19 Años
|Quibdó
|Bertha Helena Roa Ramírez
|Femenino
|38 Años
|Quibdó
|Horacio Antonio Mosquera Mena
|Masculino
|72 Años
|Quibdó
|Luis Alberto Rivas Salguero
|Masculino
|39 Años
MATEO MEDINA ESCOBAR
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