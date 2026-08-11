¿Hasta cuándo van a durar las réplicas tras el terremoto de 7,4 en Colombia? Esto explicó el SGC

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades de varias regiones del país. Aunque las labores de búsqueda y rescate continúan en los municipios que presentan mayores afectaciones, otro de los factores que genera preocupación entre los habitantes son las réplicas que se han presentado después del movimiento principal. Desde las horas posteriores al terremoto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reportado nuevos movimientos sísmicos, principalmente en zonas cercanas al epicentro, ubicado en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó. Hasta la mañana de este martes 11 de agosto, la entidad había informado sobre 99 réplicas, aunque la actividad sísmica continúa siendo monitoreada.

Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Sismológica Nacional, explicó que la ocurrencia de nuevos movimientos después de un terremoto de estas características "son esperables réplicas", indicó el experto durante una entrevista con Noticias Caracol. Según Lizarazo, estas réplicas corresponden al proceso de reajuste que ocurre en la corteza terrestre después de la liberación de energía provocada por un terremoto. En el caso colombiano, este comportamiento está relacionado con la compleja configuración tectónica de la región, donde la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa Suramericana.

El especialista indicó que los movimientos posteriores al terremoto principal pueden continuar durante un periodo de tiempo, aunque se espera que tanto su frecuencia como su magnitud disminuyan progresivamente. "Debemos esperar que en la medida que vaya pasando el tiempo estas réplicas vayan ocurriendo con menos frecuencia y también esperamos que la magnitud vaya disminuyendo", señaló. El sismólogo también recordó que la actividad sísmica en Colombia no comenzó con el terremoto del 10 de agosto. La Red Sismológica Nacional registra diariamente numerosos movimientos que, en la mayoría de los casos, no son percibidos por la población.



Las réplicas pueden continuar durante días, semanas o meses

El SGC explica que las réplicas son movimientos sísmicos de menor magnitud que ocurren después de un sismo principal y que se presentan en la misma región donde ocurrió el evento inicial. Por eso, la aparición de nuevos movimientos después de un terremoto como el registrado en Chocó no significa que se esté produciendo un nuevo terremoto independiente cada vez que tiembla. Se trata, en muchos casos, de parte del proceso de liberación de energía que sigue al movimiento principal. "Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pues se sigue liberando energía hasta que las zonas aledañas al área de ruptura del sismo principal se equilibran nuevamente".



En el caso de las réplicas registradas tras el terremoto del lunes, el SGC ha identificado distintos movimientos posteriores en Chocó y otras zonas del país. Durante la madrugada y la mañana de este martes se reportaron varios eventos, entre ellos sismos de magnitudes 3,0, 3,2, 3,6 y 3,8 en diferentes puntos. Uno de los movimientos más recientes reportados durante la mañana ocurrió nuevamente en San José del Palmar. El evento, registrado alrededor de las 10:43 a. m., tuvo una magnitud preliminar de 3,8 y una profundidad de 99 kilómetros.



¿Se puede saber cuándo terminarán las réplicas?

La respuesta del SGC es que no existe una herramienta científica que permita determinarlo con exactitud. De acuerdo con la entidad, actualmente tampoco existe un método científicamente comprobado que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo, dónde tendrá lugar o cuál será su magnitud. "Todavía no existe un método comprobado científicamente que permita predecir la ocurrencia de un sismo en un sitio, ni su magnitud. Incluso, si se lograra determinar dónde va a ocurrir, no se podría determinar los efectos que tendría en la superficie", identificó la entidad. "Desde el SGC monitoreamos 24 horas, siete días a la semana la actividad sísmica del país a través de la Red Sismológica Nacional, compuesta por más de 200 estaciones ubicadas a lo largo del país".



Y es que un terremoto ocurre debido a la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra. Después de un evento de gran magnitud, las zonas cercanas pueden continuar ajustándose, lo que genera nuevos movimientos de menor magnitud. "Colombia es un país sísmicamente muy activo, en el que la interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio nacional. En promedio, en el país hay 2500 sismos al mes, pero la mayoría no son perceptibles para las personas, solo los detectan los sismógrafos", agregó el SGC, entidad que sigue monitoreando la actividad sísmica del país "a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL