"Revivimos la tragedia de 1999": El dramático panorama en Montenegro, Quindío, tras terremoto de 7,4

El terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia el lunes 10 de agosto dejó daños y damnificados en diferentes departamentos del país. El municipio de Montenegro, en el corazón del Quindío, se enfrenta a una de sus horas más oscuras según detalló su alcalde Adolfo Pava a Noticias Caracol en vivo, señalando con preocupación que la situación actual le recordó la tragedia que vivió el departamento en 1999 y agregó que el municipio ha vuelto a revivir esa historia con "muchas más dificultades".

El panorama descrito por el mandatario local es devastador. Según el primer balance, más de 1.000 viviendas en todo el municipio presentan afectaciones, y se estima que el nivel de daño general en la localidad oscila entre el 50% y el 60%. La zona céntrica ha sido una de las más golpeadas, con el colapso de más de 10 edificios, incluyendo torres de 10 pisos que se vinieron abajo, dejando atrapadas a familias en complejos de hasta 20 apartamentos.

"Estamos recogiendo los escombros de los daños que causó el terremoto, más de mil viviendas afectadas, el hospital en la parte de urgencias, cuatro colegios, la Alcaldía tiene todas las afectaciones, colapsó la estructura, un 80% en daños, no se puede entrar hasta que los ingenieros estructurales puedan revisar y dar las garantías, porque no sabemos si puedan haber más réplicas del sismo", detalló el mandatario.



A pesar del caos, el alcalde Pava destacó que, por fortuna, se han salvado vidas. Hasta el momento se reportan más de 25 heridos, todos ellos en estado estable, mientras los equipos municipales, en coordinación con la Gobernación, ya se encuentran en los barrios realizando el censo de damnificados y recogiendo escombros para dar un mensaje de tranquilidad a la población. "Hemos seguido con el censo de las personas en los barrios, con varios equipos, hemos estado en contacto con el gobernador y obviamente esperamos que el presidente en horas del mediodía esté pasando por Montenegro rumbo a Quimbaya".



También resaltó que la situación en el municipio se ha empeorado porque los servicios públicos también se vieron afectados. "El tema del agua, estamos sin energía, la señal está inestable para los teléfonos y esperamos que podamos restablecer rápido los servicios públicos".

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El alcalde Pava indicó que para mantener el orden público y evitar que la delincuencia se aproveche de la vulnerabilidad del municipio, se han tomado medidas drásticas. Por ejemplo, decretó un toque de queda que rige desde las 9:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. para prevenir actos de vandalismo. También las autoridades están revisando los costos del ACPM, la gasolina y los víveres para evitar la especulación y anunció que será necesario mover recursos destinados originalmente a otros objetivos del Plan de Desarrollo para poder atender la emergencia.

Se calcula que en Montenegro hay cerca de 4.000 personas damnificadas, familias enteras que han quedado desamparadas. Un punto de especial preocupación para la administración local es la situación de los turistas atrapados en hoteles que ya no tienen capacidad para sostenerse por más de un día debido a la escasez de agua y comida.

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"Necesitamos ayuda del Gobierno Nacional, de la gente del exterior y de quien nos pueda brindar una mano", clamó el alcalde, quien espera la visita del Presidente de la República para coordinar la llegada de suministros vitales. La movilidad también es un reto, ya que el puente de La Tebaida está cerrado y las vías hacia Armenia y Quimbaya operan apenas a medio carril; actualmente, la única salida fluida es por Circasia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co