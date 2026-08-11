¿Cuánto tiempo duró el terremoto en Colombia de este 10 de agosto? El SGC respondió a duda

“La tierra rugió por muchos segundos”, contó un habitante chocoano tras sentir el terremoto de este 10 de agosto del 2026 que lo despertó a las 7:34 de la mañana. A esa hora, como varios mandatarios locales han manifestado, muchos habitantes salían hacia sus lugares de trabajo.

De hecho, varios videos que muestran la magnitud del movimiento son grabados cuando esperan por el servicio de transporte público. Lo que es revelador es que el terremoto de este lunes ha sido el de mayor magnitud desde 1993, año cuando el Servicio Geológico Colombiano comenzó a monitorear estos fenómenos.

Según los cálculos del SGC, el terremoto que tuvo como epicentro a San José del Palmar, Chocó, se sitúa como el tercer sismo más grande en la historia del país desde el año 1900, siendo superado por el gran sismo de 1906 y otro evento ocurrido en la década de los 70. Además, tras un día de su ocurrencia, se reportaron 86 réplicas distribuidas en un radio de 50 km alrededor del epicentro, con profundidades de entre 90 y 110 km.



Miguel Lizarazo, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del Servicio Geológico Colombiano, explicó en Noticias Caracol que estas réplicas son situaciones normales de reacomodamiento de la corteza terrestre. Se espera que con el paso del tiempo disminuyan tanto en frecuencia como en magnitud.



¿Por qué se sintió en tantas regiones?

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El experto manifestó que el factor de la profundidad cumple un papel clave. En este caso, el sismo tuvo una profundidad intermedia de aproximadamente 100 km, por lo que las ondas llegan un poco más atenuadas a la superficie y también permite que estas se propaguen por un área mucho mayor.

¿Cuánto tiempo duró el sismo de este 10 de agosto?

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En las regiones más afectadas por el terremoto, como Valle, Risaralda o Caldas, son muchos los testimonios que dan cuenta del pánico que vivieron desde las 7:34 de la mañana. Asimismo, personas en Bogotá o Boyacá tienen un relato distinto pese a que sus lugares de vivienda no resultaron con dificultades severas. Para unos duró 2 minutos y los otros dicen que fueron segundos, ¿quién tiene la razón?

Desde el SGC detallaron que no hay una sola respuesta para determinar cuánto fue el tiempo del sismo porque cuando se habla de la duración de un temblor se deben determinar tres aspectos diferentes: cuánto tiempo lo sentimos las personas, cuánto tiempo lo registran los instrumentos o cuánto dura el movimiento de la falla que lo origina.

Ese organismo explicó que, para monitorear la actividad sísmica, usa sismómetros, los cuales son capaces de registrar movimientos del suelo que el ser humano no alcanza a percibir. “Por eso, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos”, informaron.

En su consideración, agregaron que los instrumentos en Colombia -al ser un país sísmicamente activo- detectan sismos que los humanos no alcanzan a percibir.

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En cuanto al tiempo que una persona lo percibe, desde ese organismo detallan que eso puede cambiar de una persona a otra. “Depende de factores como la distancia al hipocentro (el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura), las características del terreno y la construcción en la que nos encontremos”, detallan. Por eso es distinta la sensación entre una persona que está en un piso alto a quien está en la calle.

Otro punto clave es que el suelo también importa. Desde el SGC indican que, en terrenos conformados por rocas más rígidas, las ondas sísmicas suelen amplificarse menos. Algunos suelos más blandos, en cambio, pueden amplificar el movimiento y hacer que se perciba durante más tiempo.

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No obstante, desde el SGC manifestaron que, en el caso del sismo en San José del Palmar, las estaciones de monitoreo más cercanas registraron movimientos significativos entre los 90 segundos y 2 minutos.

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