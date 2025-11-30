Hermano de Mauricio Leal habla desde la cárcel: reveló qué le dijo Jhonier antes del doble homicidio

Mauricio Leal, reconocido estilista de las estrellas del entretenimiento en Colombia, fue hallado sin vida junto a su madre, Marleny Hernández, el 21 de noviembre de 2021. El caso, marcado por detalles estremecedores, conmocionó al país y terminó con la captura y condena de su hermano, Jhonier Leal, hoy recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar.



A cuatro años del crimen, Carlos Andrés, también hermano de Mauricio y actualmente preso en la cárcel de Jamundí, habló con Expediente Final, programa presentado por Diva Jessurum y emitido por Caracol Televisión. Desde allí compartió nuevos detalles de aquellos días y de lo que piensa hoy sobre Jhonier.



¿Qué dijo Carlos Andrés, hermano de Mauricio Leal?

Carlos Andrés aseguró que la captura de su hermano lo tomó completamente por sorpresa. “Antes de que le dieran orden de captura yo nunca sospeché de él. Yo sabía que le demostraba mucho amor a mi mamá”, afirmó. Sin embargo, solo al enterarse de la noticia empezó a notar comportamientos que, en retrospectiva, le parecieron extraños.

Recordó, por ejemplo, la reacción fría con la que ,según él, Jhonier le comunicó la tragedia: “Yo le pregunté ‘¿cómo así que mataron a mi mamá y a mi hermano?’ y él me respondió: ‘Sí, Andrés, mataron a mi mamá y a mi hermano’. Ya. Sin ningún gesto de tristeza, como si no fuera de la familia”, relató.

El testimonio también incluyó episodios previos al homicidio que hoy le generan inquietud. Carlos Andrés dijo que Jhonier le habló de deudas importantes con bancos y que, al sugerirle que pidiera ayuda a Mauricio, él reaccionó con molestia. “Siempre que le digo a ese man, nunca tiene plata. Pero para pasear con los amigos, viajar con mi mamá y darse la gran vida, para eso sí tiene”, habría dicho.



Otro hecho que le resultó desconcertante fue verlo usar ropa de Mauricio poco después del crimen. “Yo no entiendo por qué Jhonier tenía la misma chaqueta que tenía mi hermano”, recordó haberle comentado a su abogada.



La defensora de Carlos Andrés relató que al comienzo creyó que la captura estaba relacionada con un proceso de extinción de dominio o lavado de activos. Sin embargo, al enterarse de que la imputación era por el doble homicidio, optó por retirarse del caso y sugerirle buscar un abogado penalista “Fue una situación difícil, porque yo tenía amistad con Mauricio”, dijo.

Mientras tanto, Jhonier Leal fue condenado a 55 años de prisión por homicidio agravado por parentesco, indefensión, sevicia y destrucción de material probatorio. Continúa recluido en Valledupar.

Por su parte, Carlos Andrés cumple una condena en Jamundí por abuso sexual contra una menor de edad. Según reveló Expediente Final, podría recuperar su libertad en aproximadamente un año y medio. Sin embargo, dice temer por su seguridad, especialmente ahora que es el principal heredero de la fortuna de Mauricio Leal y su madre, y en medio del supuesto interés de los abogados de Jhonier por solicitar un traslado penitenciario para acercarlo a su familia.

Aunque reconoce que no tiene pruebas, Carlos Andrés sostiene que su hermano no actuó solo la noche del doble homicidio: “Alguien le ayudó”, afirmó, insistiendo en que se trata únicamente de una hipótesis personal.

