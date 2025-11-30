Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 1 al 6 de diciembre de 2025: horarios y restricciones

El pico y placa en Bucaramanga es una política de movilidad que funciona desde hace varios años para aliviar la congestión vial y disminuir emisiones contaminantes. Se aplica a vehículos particulares y motocicletas matriculadas en esta ciudad y municipios del área metropolitana (Girón, Floridablanca y Piedecuesta). La medida se basa en limitar la circulación de automotores según el último dígito de la placa, en días específicos. Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025, rige una rotación definida en la resolución 017 expedida en enero de ese año.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El propósito general del pico y placa es disminuir el flujo de vehículos en las horas punta, con el fin de mejorar el desplazamiento en la red vial urbana. Por la mañana, entre las 6:00 y las 8:00, y al final de la jornada laboral, entre las 6:00 y las 8:00 de la noche, suelen registrarse mayores niveles de tráfico. En este sentido, la restricción se centra en las franjas horarias comprendidas entre estas horas, en los días señalados para cada placa. El horario de la medida es desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche.



¿Cómo funciona el pico y placa en Bucaramanga?

La distribución del pico y placa se actualiza cada tres meses, siguiendo un ciclo continuo que permite alternar los dígitos con ciertas estrategias simples. Para el último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre de 2025, aplica la siguiente programación:



Lunes: placas terminadas en 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

Sábados: rotación según calendario, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Con base en estas reglas generales, se revisarán las fechas del 1 al 6 de diciembre. Se recordará también que existen exenciones para algunos vehículos, desde funerarios hasta oficiales, con base en las normativas municipales y nacionales.



Así va el pico y placa en Bucaramanga del 1 al 6 de diciembre de 2025

Recuerde que la restricción en Bucaramanga aplica entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche de lunes a viernes, y el sábado desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Así va la medida durante esta primera semana de diciembre:



Lunes 1 de diciembre: 3 y 4

Martes 2 de diciembre: 5 y 6

Miércoles 3 de diciembre: 7 y 8

Jueves 4 de diciembre: 9 y 0

Viernes 5 de diciembre: 1 y 2

Sábado 6 de diciembre: 7 y 8

Excepciones en el pico y placa en Bucaramanga

Aunque el pico y placa rige para varios vehículos, existen categorías exentas. Pueden circular con normalidad, incluso si su placa coincide con el dígito restringido:



Vehículos de servicios funerarios

Vehículos oficiales: funcionarios municipales y departamentales

Transporte público de pasajeros

Vehículos eléctricos

Vehículos de emergencia, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil

Recolección de residuos

Carros de la fuerza pública

Vehículos públicos y de mantenimiento de redes

Vehículos de medios de comunicación

Vehículos diplomáticos o extranjeros, matriculados temporalmente.

Estos vehículos pueden circular sin impedimentos relacionados con el pico y placa.



Sanciones por incumplimiento

La infracción implica una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (aproximadamente 711.750 pesos) y la inmovilización del vehículo, según el Código Nacional de Tránsito. Para evitar esa sanción, se recomienda a conductores consultar el calendario con anticipación. Las multas pueden representar un impacto considerable en el bolsillo y afectar la movilidad propia y de terceros.



Recomendaciones generales para la movilidad

Planificar rutas evitando entrar a zonas restringidas durante los horarios establecidos.

En caso de urgencia, optar por transporte público o servicios alternativos como taxis o aplicaciones.

Verificar la vigencia del SOAT, revisión técnico–mecánica y emisiones, ya que son requisitos legales.

Mantenerse informado: eventuales cambios pueden presentarse si hay emergencias, obras o nuevas resoluciones oficiales.

Suscribirse a canales oficiales del tránsito para recibir actualizaciones automáticas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

Publicidad

NOTICIAS CARACOL