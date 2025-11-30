En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VOLCAN PURACÉ
AIRBUS
MADURO - TRUMP
DUA LIPA EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 1 al 6 de diciembre de 2025: horarios y restricciones

Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 1 al 6 de diciembre de 2025: horarios y restricciones

Recuerde que si incumple la medida del pico y placa puede acarrear una multa de más de 700 mil pesos, además de la posibilidad de que le inmovilicen el vehículo.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Bucaramanga
Pico y placa en Bucaramanga para la semana del 1 al 6 de diciembre de 2025 -
Secretaría de Tránsito de Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad