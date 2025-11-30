Detalles inéditos de tiroteo en centro comercial de Bucaramanga que dejó dos muertos

La calma del centro comercial Cuarta Etapa, ubicado en una exclusiva zona de Bucaramanga, se vio interrumpida por el aviso de un intento de robo en una joyería por parte de un grupo criminal fuertemente armado, en la tarde de este sábado 29 de noviembre. Eran aproximadamente las dos de la tarde cuando el Grupo de Delincuencia Organizada de la Sijín de la Policía Metropolitana recibió el aviso por parte de una persona presente, sin saber con claridad qué estaba ocurriendo.

La primera información compartida indicó que, cuando los hombres se acercaron a robar la joyería, el personal de seguridad inmediatamente reaccionó alertando a las autoridades, quienes llegaron al lugar en pocos minutos. "Había unos escoltas, y alcanzaron a accionar primero, entonces no pudieron hacer el hurto", relató uno de los testigos para Noticias Caracol.

En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de videos mostrando el intercambio de disparos entre los uniformados y los ladrones. "Fue un momento de angustia, de nervios, uno no más se agacha al piso y no sabe si correr o esconderse, eso eran tiros por todos lados. Había niños, mujeres, embarazadas, adultos mayores... el ladrón que estaba prácticamente al lado mío recibió el disparo", añadió el testigo.



El diario local 'La Vanguardia' indicó que un reporte de lo sucedido señaló que los investigadores de la Policía llegaron al establecimiento vestidos de civiles para camuflarse. En medio del tiroteo, el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, comandante de la Sijín Metropolitana de Bucaramanga y un investigador experto en misiones de este tipo, fue impactado, por lo que sus compañeros rápidamente lo sacaron de la escena en una camioneta, que se dirigió hacia la Clínica Bucaramanga. Allí se hicieron labores de reanimación y se determinó que el uniformado de 40 años recibió disparos en los hombros y en el tórax. Por la gravedad de las heridas, falleció minutos después.



El intercambio de disparos se prolongó por varios minutos, pero la Policía finalmente logró capturar a cinco de los implicados en el intento de robo, y uno de los ladrones falleció en el lugar de los hechos. También se les incautaron tres armas de fuego y se determinó que conforman una banda criminal que proviene de Barranquilla, capital del Atlántico.



Las identidades de capturados por tiroteo en Bucaramanga

El diario 'La Vanguardia' también determinó que los capturados fueron dos mujeres y tres hombres, quienes deberán responder por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y hurto. Están siendo presentados ante un juez de control de garantías para iniciar su judiciaización. Las identidades de los detenidos son:

Adrianis Esther González Garavito, de 27 años, proveniente de Barranquilla, quien presenta antecedentes por porte ilegal de armas de fuego en 2025.

Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años, natural de Puebloviejo, Magdalena, vendedor de pescado, quien no registra anotaciones.

Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años, natural de Valledupar, quien tiene anotaciones por porte ilegal de armas de fuego.

Jhony José Rodríguez Castillo, de 27 años, natural de Venezuela.

Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años, oriundo de Barranquilla.

Estos dos últimos resultaron heridos y están siendo atendidos en el Hospital Universitario de Santander, pero ya se encuentran fuera de peligro. Según el medio local, todos viajaron desde Barranquilla para cometer el hurto, y le habrían hecho seguimiento a la joyería, incluso realizando algunas compras. Una de las mujeres detenidas, incluso, se habría disfrazado de aseadora para no levantar sospechas.

Entre tanto, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la alcaldía están ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información de los otros sujetos involucrados, pues se cree que al menos otros seis delincuentes lograron huir del sitio de los hechos en un vehículo que los estaba esperando. Las autoridades avanzan en la investigación para identificar a estos sujetos y conocer el modus operandi del grupo delincuencial.

