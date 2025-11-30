En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / Los Informantes: Ancianos olvidados, el rastro de Pablo Escobar y la magia del arte selvático

Los Informantes: Ancianos olvidados, el rastro de Pablo Escobar y la magia del arte selvático

Los Informantes trae tres historias: la soledad que enfrentan los adultos mayores, los 32 años de la caída del capo Pablo Escobar y el talento de un artista que pinta la selva en Cartagena.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad