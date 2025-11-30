Habla abogado de la familia de subteniente asesinada en Cantón Norte: "Hubo errores"

El caso que conmocionó al Cantón Norte en Bogotá continúa generando interrogantes y nuevos señalamientos. A casi una semana del doble hallazgo ocurrido dentro de un vehículo en la Escuela de Infantería, el abogado que representa a la familia de la subteniente María Camila Mora Mahecha rompió el silencio y cuestionó la seguridad del lugar tras la muerte de la oficial y del capitán Pablo Masmela.



La noche del miércoles 26 de noviembre, hacia las 8:30 p. m., la rutina militar se vio interrumpida por un reporte urgente de presuntas detonaciones en el parqueadero del batallón Córdoba. Cuando el equipo médico llegó al sitio, encontró a los dos oficiales sin vida dentro de un carro gris estacionado en la zona del casino de oficiales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una tercera uniformada, compañera de la subteniente, estaba en la parte trasera del vehículo y habría presenciado lo ocurrido, según reportes conocidos por Noticias Caracol.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos internos del Ejército, se notificó a la Policía Metropolitana de Bogotá y se dio paso a las diligencias del CTI de la Fiscalía. En comunicados posteriores, la institución indicó que los hechos tendrían relación con una situación de índole personal y confirmó el hallazgo de un arma en el vehículo y otras dos en la habitación del capitán.



¿Qué dijo el abodado de la familia de la subteniente Mora?

No obstante, para los familiares de la subteniente Mora aún existen circunstancias que deben ser esclarecidas, aunque agradecen el acompañamiento brindado por el Ejército Nacional. Su representante legal, Luis Eduardo Leiva, aseguró ante las cámaras de RTVC que, en medio del diálogo con la institución, “ha habido un reconocimiento de posibles errores que se hayan cometido en temas de protocolo de seguridad”.



“La familia ha pedido a este abogado y a quienes los asesoramos que no se permita que se mancille el nombre de una gran mujer, de una joven eficiente, miembro de las Fuerzas Armadas y del Ejército”, expresó Leiva.



La declaración del abogado se dio el pasado 29 de noviembre, durante el acto de velación de la oficial, donde también manifestó su intención de aclarar las “inconsistencias e incongruencias” que han circulado en algunos medios y redes sociales.

Publicidad

El jurista reiteró que las armas encontradas por las autoridades en la habitación del capitán —también hallado sin vida— no eran de dotación oficial. “Eso es oficial. No hay ninguna arma de dotación. Las armas que se encontraron en el lugar de los hechos y posteriormente en los allanamientos al apartamento no correspondían al estamento armado en Colombia y tampoco tenían salvoconducto”, señaló, insistiendo en que esto evidencia fallas en los controles de seguridad.

Leiva Advirtió, además, que el caso no debe cerrarse bajo conclusiones preliminares sin agotar todas las líneas investigativas.

Publicidad

“Como abogado de la BTP y representante de los familiares, por supuesto que habrá una responsabilidad que deberá determinarse de parte del Estado colombiano. Esa responsabilidad dependerá de los estrados judiciales ante los que se presente, así como de la responsabilidad civil. El proceso penal concluye con la muerte del sujeto activo del delito y puede archivarse, pero hay una serie de pruebas que serán trasladadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa y civil para definir responsabilidades”, explicó Leiva.

Finalmente, reveló que la familia busca reivindicar el nombre de la subteniente. “La noticia es que la familia, desde ya, quiere reivindicar el nombre de esta maravillosa mujer, y me ha autorizado a decirlo ante los medios... Parte de los recursos que sean recaudados por resarcimientos, indemnizaciones o seguros serán destinados a establecer una mención, un mérito, una condecoración para la mujer militar en Colombia que llevaría el nombre de María Camila”, concluyó.

Mientras tanto, el Ejército reiteró que continúa colaborando con la Fiscalía y que mantiene el acompañamiento psicosocial a los allegados de ambos oficiales. La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se conozcan nuevos avances que permitan esclarecer por completo el suceso que hoy enluta a la institución.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL