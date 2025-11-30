En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  / Madre alertó sobre amenazas, pero padre mató a su hijo de 14 meses en Palmira como venganza

Madre alertó sobre amenazas, pero padre mató a su hijo de 14 meses en Palmira como venganza

El caso de Jaqueline García Gómez en Cali revelaría cómo las medidas de protección fallaron. Su expareja usó el derecho de visita a su hijo Salvador para vengarse de ella cruelmente.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de nov, 2025
