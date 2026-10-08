Hija de Paquita la del Barrio falleció por un paro respiratorio: ¿quién era y qué se sabe?

Martha Elena Martínez Viveros, hija por adopción y sobrina por lazo de sangre de la cantante Paquita la del Barrio, falleció la noche del martes 6 de octubre de 2026 en Xalapa, en el estado de Veracruz (México), por un paro en la respiración e infarto, un hecho sin antecedentes de afecciones según su entorno que ocurrió en medio del proceso de la herencia y tras no superar el duelo por la muerte de su madre.

El fallecimiento se produjo a un año y seis meses del deceso de Paquita la del Barrio, fecha del 17 de febrero de 2025 en su residencia de Xalapa. El Ayuntamiento del municipio de Alto Lucero confirmó la noticia mediante una esquela en sus canales de comunicación.

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A diferencia de Paquita la del Barrio, Martha Elena Martínez Viveros mantuvo su vida en el ámbito de la privacidad y sin participación en el espectáculo. Residía en Xalapa, donde administraba un negocio de cuidado de la persona para la obtención de ingresos. Era madre de tres hijos, de nombres Aldo, Martha Gabriela y María del Carmen, y abuela de ocho nietos.



El origen de la familia y la adopción por parte de Paquita la del Barrio

La vinculación de Martha Elena Martínez Viveros con Paquita la del Barrio comenzó por su lazo de sangre como sobrina, al ser hija de un hermano de la artista. En 1979, cuando contaba con cinco meses de edad, la cantante la encontró con fiebres y lesiones en la piel durante una visita a Alto Lucero. Paquita la del Barrio solicitó el permiso de los padres de la menor para trasladarla a la Ciudad de México y brindarle atención en un centro de salud.



En la capital del país, la intérprete y su esposo de ese periodo, Alfonso Martínez, la llevaron con los médicos para su recuperación. Tras este proceso, la pareja realizó la inscripción de la niña en el registro de nacimiento con sus apellidos y asumió la crianza en el hogar. La llegada de la menor se produjo dos años después del fallecimiento de dos gemelos de la cantante, quienes nacieron el 26 de diciembre de 1977 y murieron tres días después del parto.



En la casa de la artista, la niña creció junto a los demás integrantes de la familia, entre ellos los hijos del matrimonio de Paquita la del Barrio con Miguel Gerardo Martínez, llamados Miguel Gerardo e Iván Miguel, así como Javier Gerardo. La cantante manifestó en entrevistas que la presencia de la menor constituyó un motivo de afecto en su vida tras las pérdidas en su hogar.

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Tras la muerte de la cantante de ‘Rata de dos patas’, su hijo, Paquito Torres, aseguró durante un programa mexicano 'De Primera Mano' que su hermana Martha nunca llegó a superar del todo la pérdida de su madre. “Siempre traía ese dolor, siempre lo tuvo”, afirmó.

Tras el fallecimiento de Martha, la cuenta oficial de Paquita la del Barrio publicó un mensaje de despedida: “Hoy queremos pensar que, más allá de esta vida, madre e hija vuelven a estar juntas; que sus almas se han reencontrado en un lugar lleno de paz, amor y eternidad. Porque los lazos que nacen del amor verdadero jamás se rompen, ni siquiera con la muerte”.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO