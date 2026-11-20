Este viernes varios medios especializados en Estados Unidos confirmaron que una nueva película de "Mi pobre angelito (Home Alone)" con Macaulay Culkin involucrado, el protagonista de las películas originales, se encuentra en desarrollo en 20th Century Studios, propiedad de Disney. La noticia, de acuerdo con Deadline, fue confirmada por varias fuentes del estudio.



Lo que se sabe hasta ahora es que el propio actor que encarna a Kevin McCallister fue el que le presentó una idea a David Greenbaum, el jefe de Disney Motion Pictures. En este caso, la película retomaría el personaje de Culkin pero ya siendo padre. Varios medios aseguraron que el proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo.

Seth Rogen y Evan Goldberg, de la productora Point Grey, estarían a cargo del guion y la producción. Los dos creativos, reconocidos ampliamente dentro de la industria, han estado trabajando la idea para la película junto a Culkin. "Mi pobre angelito" y su secuela son dos clásicos de comedia familiar navideña que cada año regresan de manera inmediata con la época decembrina.



Macaulay Culkin retomó este año su papel de "Mi pobre angelito" para un anuncio

El actor estadounidense Macaulay Culkin revivió su papel como Kevin McCallister, de "Mi pobre angelito", para un anuncio navideño de una popular cadena de hamburguesas. El comercial, difundido en los canales oficiales de YouTube de McDonald’s y Disney+, muestra al intérprete, de 46 años, mientras entra en un restaurante vacío. Al comprobar que está completamente solo, Culkin se pone a jugar a ser empleado del local.

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Con un suéter rojo similar al que luce el personaje en la película de 1990, Culkin se sirve helado de la máquina a su antojo, prepara una gran hamburguesa bautizada como ‘La gran McCallister’ y fríe papas a la francesa de manera frenética. El anuncio es una campaña nostálgica de la cadena para promocionar sus nuevos artículos de temporada inspirados en la película de Chris Columbus.



La historia sigue a Kevin, un travieso niño de 8 años, que despierta una mañana en una casa completamente vacía después de que sus padres lo olvidarán de camino a un viaje. El pequeño disfruta de su libertad absoluta hasta que dos ladrones torpes intentan robar su hogar y él decide defenderlo a su manera.

