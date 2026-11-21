Dos exparticipantes del ‘Desafío’ anunciaron que están embarazadas y compartieron con sus seguidores algunos detalles de esta nueva etapa. Se trata de Darlyn Giraldo, finalista de la edición de 2024 junto a Senséi, y Gloria Katherin Peña Manrique, conocida como Glock, quienes dieron a conocer la noticia a través de videos y publicaciones en sus respectivas cuentas de Instagram.



Las deportistas, que participaron en ‘Desafío XX’, sorprendieron a quienes siguieron su paso por el programa de Caracol Televisión al mostrar sus embarazos y cómo están viviendo esta etapa de sus vidas.

Así lo anunciaron

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Darlyn Giraldo anunció su embarazo mediante una publicación en redes sociales. En el video aparece mostrando su barriga y algunas ecografías en compañía de su pareja. Además acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresó la emoción que siente ante la llegada de su bebé.



La exparticipante contó que, después de pedirle a Dios que "me enseñara el camino correcto, que mostrara su grandeza en mi… llegaste tú mi regalo del cielo".



En su mensaje también habló de la ilusión que ha crecido desde que conoció la noticia y de las expectativas que tiene junto a sus seres queridos por el momento de conocer al nuevo integrante de la familia.

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“Desde que llegaste a nuestras vidas, todo comenzó a tener un nuevo significado. Aún no conocemos tu rostro, pero ya imaginamos el momento de tenerte en nuestros brazos. Cada día crece nuestra ilusión, nuestros sueños y este amor tan inmenso que sentimos por ti. Hoy solo queremos decirte que te esperamos con todo nuestro corazón”, escribió.

Por su parte, Glock, cuyo nombre es Gloria Katherin Peña Manrique, también anunció su embarazo mediante una publicación y posteriormente compartió un mensaje más personal en sus historias de Instagram.

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La exparticipante de ‘Desafío XX’ contó que llevaba cerca de cinco meses guardando este momento para ella, mientras atravesaba diferentes cambios y preguntas que, según explicó, había vivido en silencio.

“Pude haber imaginado muchos escenarios al compartir en público la intimidad de mi embarazo, pero jamás, jamás pensé que sería de esta forma tan bonita”, escribió.

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Además, agregó que: "Siento que puedo ver esta etapa de mi vida de una forma más tranquila y muy bonita desde que lo hice público".

Glock también agradeció a las personas que recibieron la noticia con alegría y le expresaron su cariño. Según contó, todavía está asimilando todo lo que está viviendo, pero el anuncio le ha permitido sonreír durante estos días y recibir mensajes de apoyo y aliento. Además, dedicó unas palabras a las mujeres que son madres, a quienes calificó de maravillosas, y manifestó su admiración por todo lo que son capaces de hacer.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co