La familia de Caracol Televisión sigue creciendo. La periodista y presentadora de Noticias Caracol, Catalina Vargas, compartió detalles de uno de los momentos más especiales de su vida: la espera de su segundo hijo. En una entrevista concedida al programa La Red, la comunicadora contó cómo ha vivido estos primeros meses de embarazo, una etapa marcada por la emoción, algunos desafíos de salud y la ilusión de darle un nuevo integrante a su hogar.

Vargas reveló que actualmente tiene cuatro meses de gestación y que la noticia llegó como una bendición para ella y su familia. La periodista explicó que este bebé era muy esperado, por lo que la felicidad ha sido aún mayor desde que recibió la confirmación de su embarazo. “Era un bebé muy anhelado. De pronto se dio un poco más rápido de lo que esperábamos, pero llegó y llegó en el momento. Dios sabe cómo hace sus cosas. Había orado mucho por ese bebé”, expresó la presentadora durante la conversación, en la que recordó que tanto ella como su esposo habían deseado durante mucho tiempo ampliar la familia.



El mioma que preocupó a Catalina Vargas durante los primeros meses de embarazo

La comunicadora también destacó que esta nueva etapa ha significado una luz de esperanza para su pareja, quien atravesó momentos difíciles durante el último año debido al fallecimiento de varios familiares cercanos, incluido su padre. Según contó, la llegada del bebé ha permitido transformar parte de ese dolor en ilusión y esperanza para el futuro.

Publicidad

Sin embargo, los primeros meses no han estado exentos de preocupaciones. Catalina relató que, durante los controles médicos iniciales, los especialistas detectaron un mioma, una condición frecuente en muchas mujeres, pero que requiere seguimiento especial durante el embarazo. Aunque en un principio la noticia le generó temor, los médicos determinaron que la ubicación del mioma no representa un riesgo para el desarrollo del bebé.



Publicidad

A esto se suma una condición de salud que acompaña a la periodista desde hace más de una década: vive con un solo riñón. Aunque aseguró que lleva una vida completamente normal, explicó que esta situación exige controles más cuidadosos durante la gestación para garantizar tanto su bienestar como el del bebé.

Los síntomas también han sido más intensos en comparación con su primer embarazo. La presentadora confesó que ha enfrentado fuertes náuseas y episodios frecuentes de vómito, incluso mientras cumple con sus labores al aire en el noticiero. “Las náuseas y los vómitos han sido impresionantes”, comentó entre risas, al recordar cómo, durante las pausas comerciales, debe correr al baño para recuperarse antes de regresar a la transmisión.

Publicidad

Pese a las dificultades, Vargas resaltó el apoyo que ha recibido de sus compañeros y directivos en el canal. Según señaló, el acompañamiento de su equipo de trabajo ha sido fundamental para continuar con sus responsabilidades profesionales mientras atraviesa esta etapa. La periodista también contó que en aproximadamente dos semanas conocerá el sexo del bebé, cuyo nacimiento está previsto para mayo. Aunque reconoce que tiene la intuición de que será una niña, afirmó que se siente feliz con cualquiera de las dos posibilidades. Incluso reveló los nombres que ya contempla junto a su esposo. Si es niña, se llamará Juanita, mientras que si es niño llevará por nombre Juan Martín.

Con la cercanía de ese esperado anuncio, la presentadora vive cada día con entusiasmo y expectativa. Mientras continúa informando a los televidentes desde la pantalla de Noticias Caracol, también se prepara para asumir nuevamente uno de los roles más importantes de su vida: el de madre. La llegada de este bebé representa no solo el crecimiento de su familia, sino también una nueva razón para celebrar después de un periodo marcado por los retos y las pruebas personales.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL