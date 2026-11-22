El concierto de Anuel AA en Bogotá terminó en medio de abucheos, reclamos, lanzamiento de sillas y elements por parte de algunos asistentes que manifestaron su inconformidad con el desarrollo del espectáculo. La presentación se realizó este sábado 21 de noviembre en el Vive Claro.



Según reportes de asistentes y publicaciones difundidas en redes sociales, el cantante puertorriqueño apareció en la tarima cerca de las 11:30 p.m., pese a que los horarios del evento habían sido anunciados previamente. De acuerdo con MUSICTRENDS Colombia, medio que estuvo en el lugar, el espectáculo habría comenzado con cerca de dos horas de retraso y la presentación de Anuel duró entre 40 y 50 minutos.

La salida del artista sin una despedida, según los testimonios compartidos por algunos espectadores, aumentó el malestar entre quienes esperaban escuchar más canciones. En videos que circulan en plataformas digitales se observa a varias personas levantando y lanzando sillas dentro del recinto, así como también botellas y otros elementos mientras otros asistentes presenciaban los disturbios.

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Hasta el momento, no se conoce un balance oficial sobre lo ocurrido o si hubo algún lesionado tras los altercados presentados durante la noche. Lo cierto es que tras lo ocurrido, algunos asistentes utilizaron sus redes sociales para cuestionar la organización del espectáculo y solicitar una respuesta de las empresas involucradas.



Uno de los afectados publicó un mensaje en el que pidió a Iguana Producciones y Ticketmaster Colombia la devolución del dinero o algún tipo de compensación.



“Mediante esta publicación, se exige a @iguana.col @ticketmasterco la devolución del dinero, o una remuneración. NO fue el concierto que prometieron, las boletas estuvieron caras y NO se cumplió la expectativa, esperamos pronta respuesta y reparación”, escribió.

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¡Indignación en Bogotá!



Anuel AA llegó casi dos horas tarde, cantó apenas 40-50 minutos y se fue dejando al público furioso.



Hubo lanzamiento de sillas y reclamos. ¡Boletas de hasta $1.040.000 para semejante falta de respeto!



¿En Colombia todo vale? 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/lipA4b6jrX — Karen Cortés 🇨🇴 (@karencortesmd) November 22, 2026

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¿Cuánto costaban las boletas para el concierto de Anuel?

Las quejas también estuvieron relacionadas con el valor de las entradas. Según los precios registrados para el evento en el PULEP, las localidades tenían tarifas que iban desde los $200.000 hasta los $900.000, sin incluir los cargos por servicio.

Entre los valores anunciados estaban la entrada preferencial por $241.000, con el servicio incluido; las graderías, entre $301.000 y $361.000; y los palcos, con precios que alcanzaban $1.040.000 para la localidad RHLM.

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La presentación en Bogotá era especialmente esperada por sus seguidores en Colombia, luego de que el concierto previsto en Medellín para el 22 de noviembre fuera aplazado hasta 2027 por ajustes de agenda.

Por ahora, ni Anuel AA ni los organizadores del evento han entregado un pronunciamiento sobre las quejas por la demora, la duración del espectáculo y los incidentes registrados en el Vive Claro. Los asistentes continúan a la espera de respuestas frente a sus solicitudes de devolución o compensación.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co