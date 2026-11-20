Colombia ya tiene representante para la edición número 75 de Miss Universo. Se trata de María Alejandra López Pérez, quien fue elegida como Miss Universe Colombia 2026 durante la ceremonia de coronación realizada el sábado 10 de octubre en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla. La candidata de Risaralda obtuvo el primer lugar después de competir con representantes de diferentes regiones del país. Con este resultado, consiguió el derecho de llevar la banda de Colombia en el certamen internacional, cuya celebración está prevista para el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La elección se definió entre cinco finalistas. Además de López Pérez, llegaron a esta instancia Lauren Escandón Salazar, de la Región Andina; Marly Yulied Velásquez Marín, de Medellín; Andrea Aguilera Arroyave, de Antioquia, y Susana del Portillo Olivo, del Valle del Cauca. En la clasificación final, la representante del Valle del Cauca ocupó el cuarto lugar, seguida por Antioquia como tercera finalista y Región Andina como segunda finalista. De esta manera, la disputa por la corona quedó entre Medellín y Risaralda, pero fue la pereirana quien recibió el título.

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Después de conocer el resultado, la nueva Miss Universe Colombia compartió un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió al camino que recorrió para llegar a la competencia y a la responsabilidad que implica representar al país. "Hoy no solo celebro una corona, celebro cada paso que me trajo hasta aquí, cada dificultad que me hizo más fuerte y cada persona que creyó en mí incluso en los momentos en los que más lo necesitaba", escribió. La ceremonia de coronación, por su parte, estuvo dedicada a los 75 años de Miss Universo, con una puesta en escena que recordó la trayectoria del concurso.



¿Quién es María Alejandra López Pérez, Miss Universe Colombia 2026?

María Alejandra López Pérez nació en Pereira, Risaralda, tiene 32 años y es profesional en ingeniería industrial. Su relación con los concursos de belleza comenzó hace más de 13 años, periodo durante el cual ha participado en competencias nacionales y escenarios internacionales. Uno de sus primeros resultados importantes llegó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza, realizado en Cartagena. En esa oportunidad obtuvo el título de primera princesa, reconocimiento que le permitió continuar su recorrido en los certámenes.



Ese mismo año viajó a Bolivia para participar en Reina Hispanoamericana 2013. Allí consiguió la corona y sumó su primer triunfo internacional, una experiencia que amplió su trayectoria en este tipo de competencias. Dos años después, en 2015, fue elegida Miss Mundo Colombia. Gracias a ese título tuvo la oportunidad de representar al país en Miss Mundo, otro de los concursos de belleza de mayor reconocimiento internacional. Su participación en certámenes no terminó allí. En 2023 volvió a competir fuera de Colombia, esta vez en Miss Grand International, cuya edición se realizó en Vietnam. López Pérez logró avanzar hasta la etapa definitiva y terminó como segunda finalista, también conocida como segunda runner-up. Con ese resultado se ubicó entre las tres mejores participantes del concurso.



Durante las actividades previas a la elección nacional de 2026, la representante de Risaralda también recibió dos reconocimientos. El primero llegó el 7 de octubre, cuando ganó Miss Figura Bodytech. Esta prueba incluyó ejercicios físicos y una actividad de baile como parte de los retos establecidos para las candidatas. Posteriormente, el 9 de octubre, obtuvo la distinción Miss Bulova Time, un reconocimiento relacionado con su presentación y desempeño durante las actividades de pasarela. Estos resultados se sumaron a su experiencia previa y a su participación en las distintas etapas de Miss Universe Colombia, concurso en el que finalmente consiguió la corona.

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Con su elección, López Pérez vuelve a asumir el reto de representar a Colombia fuera del país, esta vez en el concurso Miss Universo. Su experiencia en Reina Hispanoamericana, Miss Mundo y Miss Grand International será parte de su recorrido hacia la competencia que se realizará en Puerto Rico. La edición número 75 del certamen tendrá lugar el 24 de noviembre en San Juan. Allí, la pereirana buscará avanzar entre las candidatas internacionales y conseguir para Colombia una nueva corona de Miss Universo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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