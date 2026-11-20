El mundo de la industria musical está lamentando una triste noticia que el cantante Bruno Mars dio a conocer en sus redes sociales. El artista estadounidense de 41 años posteó varias fotos junto a su padre y anunció a sus seguidores que está atravesando un doloroso episodio tras el fallecimiento de su progenitor.



Así confirmó Bruno Mars la muerte de su padre

En la conmovedora publicación, Mars agregó una foto a blanco y negro en la que se le ve abrazando a su padre en una camilla de hospital. Según detalló el cantautor, esa foto es de unos días atrás, el último día que pudo abrazar a Peter Hernández, su papá. "La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez", escribió en la descripción de su posteo el artista.

Luego de esa imagen, Mars sumó otras imágenes que demuestran cómo fue la vida de Peter Hernández y el amor que le entregó a él. En el carrusel de fotos se ve a Peter Hernández joven y disfrutando de la música, así como una junto a Bruno cuando este apenas era un niño y le compartía su amor por los instrumentos musicales, imágenes más recientes de Hernández en los shows de su hijo y, finalmente, una foto en la que está abrazando a Bernadette San Pedro Bayot, mamá de Bruno Mars.

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"Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música. Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero papá", agregó Mars en su publicación.



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Al final de la publicación, el intérprete de 'Just the Way You Are' cerró su mensaje de despedida pidiéndole un favor a su papá. "Dale un beso a mamá allá arriba por mí", concluyó. Cabe recordar que la mamá del cantante falleció el 1 de junio de 2013 a causa de un aneurisma cerebral.



¿Quién era Peter Hernández y por qué era conocido?

Peter Hernández, padre de Bruno Mars, también era conocido como 'Pedrito' o 'Dr. Doo-Wop' y a lo largo de sus 74 años de vida se desempeñó como músico, percusionista, cantante y director de orquesta. El hombre era oriundo de Brooklyn, Nueva York, pero a los 25 años se trasladó a Hawái, donde desarrolló gran parte de su carrera musical y donde conoció a Bernadette, quien se convirtió en su pareja y la mamá de su hijo.

En Hawái el músico formó la agrupación Love Notes con la que logró gran reconocimiento en diversos escenarios. De hecho, Bruno Mars desde muy pequeño acompañó a su padre a las presentaciones que llevaba a cabo en Hawái y otros escenarios, los mismos en los que también dio sus primeros pasos como intérprete. Mars se empezó a ser conocido por su tierna imitación de Elvis Presley siendo apenas un niño.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co