Hija de víctima de feminicidio narró cómo fueron los últimos momentos de su mamá con vida

Yuli Henao es la más reciente víctima de feminicidio en Cimitarra, Santander. La mujer fue asesinada en frente de su casa, ante la mirada de sus vecinos e hijos. El agresor fue capturado y no aceptó cargos, pese a la evidencia de las cámaras de seguridad.

En el municipio aún hay consternación y dolor por el feminicidio de esta mujer el pasado 25 de junio. Con una movilización en las calles de esta zona de Colombia, familiares y amigos pidieron justicia para que el caso no quede en la impunidad.

“Ella me miró, me dijo ‘Angie, ya me mató’ y como que se desmayó”: así recuerda Angie Mejía, hija de Yuli, los últimos momentos de su mamá con vida, una docente de 48 años y madre de tres hijos, quien fue brutalmente asesinada por su pareja a plena luz del día en este municipio.

“Ella había sufrido violencia anteriormente por otras parejas, ella había denunciado y nunca habían hecho nada. Ella me dijo que no iba a volver a denunciar porque nadie hacía nada”, mencionó Angie.

Como este caso, ya son trece los feminicidios que se registran en lo que va del 2024 en Cimitarra.

“Rechazamos todo tipo de violencia en contra de la mujer. Hoy no solamente una familia está de luto, están de luto todos los cimitarreños”, dijo Luis Hernando Santamaría, alcalde de Cimitarra.

Angie Mejía pide que haya mayor atención en casos de violencia contra la mujer, para que historias como la de su mamá no se repitan: “La idea es que esto no se siga repitiendo, que las mujeres tengamos valor, que las mujeres nos valoremos, que pongamos un stop cuando sucedan agresiones verbales o agresiones físicas”.

¿Qué pasó con el señalado feminicida de Yuli Henao?

A Carlos Stiven Barrera, señalado del feminicidio de Yuli Henao, le imputaron los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio por la agresión violenta contra los hijos de la profesora.

El sujeto no aceptó los cargos, pero un juez le dio medida privativa de la libertad y podría pagar una pena que va entre los 41 y 50 años de prisión.

