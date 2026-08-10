Hijo del alcalde de Bahía Solano murió por colapso de estructura por el terremoto en Colombia

El fuerte terremoto de 7,4 de magnitud que sufrió Colombia este 10 de agosto ya deja más de un centenar de víctimas mortales. Detrás de los números están sus historias personales y el dolor de familias y allegados que lloran su pérdida. En Chocó hay registro (con corte a las 5:00 p. m.) de 12 fallecidos. El pequeño Mateo Valencia, hijo de Jairson Leonel Valencia, el alcalde de Bahía Solano, hace parte de las víctimas fatales.

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La noticia fue confirmada por el Concejo municipal de Bahía Solano y las administraciones de municipios vecinos que han manifestado su sentido pésame. De acuerdo con el mensaje de solidaridad divulgado por el cabildo, el menor de edad falleció como consecuencia del colapso del edificio donde se encontraba cuando ocurrió el fuerte sismo. La madre y esposa de Mateo, Yirley Valencia, trabaja como gestora social del municipio.

La comunidad de Bahía Solano, así como medios de comunicación, se ha unido en redes sociales para manifestar solidaridad a la familia del pequeño Mateo, sino también a los chocoanos en general.



“En estos momentos de profundo dolor, nos unimos de corazón a su familia, elevando nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida. Acompañamos a la familia Valencia en este difícil momento y extendemos nuestra solidaridad a sus seres queridos y a toda la comunidad de Bahía Solano. Que Dios reciba a Mateo en su gloria y conceda descanso eterno a su alma”, manifestó la Alcaldía de Juradó.



La página oficial de la Alcaldía de Bahía Solano puso una cinta negra en su foto de perfil y convocó a la comunidad para unirse y despedir con velas al pequeño Mateo este lunes a las 7:00 p. m. en la sede de la administración municipal.

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“En este momento de profundo dolor, queremos unirnos como comunidad para acompañar a su familia, brindarles nuestra solidaridad y elevar una oración por el eterno descanso de Mateo”, dice la publicación más reciente.

María Paula Rodríguez Rozo

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