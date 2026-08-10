Famosos que se vieron afectados por temblor de 7,4 en Colombia: "Nos partió la casa a la mitad"

"Muchos daños materiales, pero afortunadamente estamos bien", expresó el cantante Jhonny Rivera en sus historias de Instagram luego de que muchos de sus seguidores se manifestaran preocupados por él y su familia, teniendo en cuenta que el artista vive en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el temblor de magnitud 7,4 que azotó a Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto.

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El temblor se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. El sismo se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país y en algunas de ellas hubo daños materiales.

A través de redes sociales, muchos famosos compartieron mensajes de apoyo a las víctimas y utilizan sus plataformas para compartir información sobre ayuda para damnificados. Sin embargo, las historias de Jhonny Rivera, Maleja Restrepo y Tatán Mejía sorprendieron mucho más al mundo digital porque por los lugares en los que estaban ocupados, las edificaciones en las que estaban resultaron afectadas.



¿Qué le pasó a Jhonny Rivera?

El cantante de música popular resaltó en un primer momento que, afortunadamente, él y toda su familia se encontraban bien, tan solo destacó que a una de sus tías un mueble le cayó encima y se lastimó la cabeza, y que su mamá tuvo un ataque de pánico en medio del sismo. Pero que, además de eso, lograron salir ilesos de su casa en Pereira y lo único que vio afectado fueron objetos personales.



"Televisores, todo se fue al piso, pero lo más importante es que no hay nada que lamentar en temas de salud, lo material se puede recuperar. Mi mamá se cayó al piso, le dio un ataque de pánico, fue muy fuerte", indicó el artista y procedió a dar un recorrido por su casa, mostrando que había muebles y adornos en el piso, algunos rotos. "En la casa se cayeron muebles, espejos, pero bueno, grave no pasó nada. El piso se agrietó en partes, es increíble".



Rivera también resaltó un tema curioso que a su mamá le dio esperanza en medio de todo y es que, en medio del temblor, una de las zonas afectadas en su casa es el espacio de oración, donde tienen varias figuras religiosas ubicadas en un altar. Varios santos se cayeron, pero el favorito de su progenitora no se cayó, "se giró hacia la biblia, ella no lo quiere ni mover, porque el puesto de él es ahí y se movió y se giró hacia la biblia". El cantante también mostró que salió al pueblo y se encontró con un triste panorama.

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"La iglesia en la que me casé se le cayó el techo y cayó sobre un carro", narró mientras mostraba las imágenes. El cantante detalló que saliendo d su casa y recorriendo las calles de Pereira encontró mucha destrucción a causa del temblor.

¿Qué les pasó a Maleja y Tatán?

Maleja Restrepo y Tatán Mejía también compartieron en sus redes cómo vivieron el temblor. La pareja de famosos se encontraba en su casa familiar en Calima, Valle del Cauca, donde también el sismo dejó estragos y según mostraron la vivienda en la que se encontraban terminó afectada. "Aquí en Calima se sintió durísimo, nos partió la casa a la mitad", indicó el deportista y creador de contenido.

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Haciendo un recorrido por el lugar, mostraron que al momento del temblor el agua de la piscina empezó a salirse, así como barias cosas de las paredes se cayeron y algunas vigas del techo se fueron hacia un lado. "La cosa está grave en todo el Eje Cafetero, manden por aquí para repostear a los que necesiten ayuda, yo ayudo a compartir información", agregó Mejía.

El famoso también salió de la vivienda y recorrió el pueblo, el cual también tiene algunos edificios en ruina, según mostró. "Aquí en Calima la iglesia se cayó, la cosa está complicada, y parece que en el colegio hay unos niños atrapados", agregó en medio de recorrido que realizó.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co