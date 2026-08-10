Alcaldía de Cali aplaza el Festival Petronio Álvarez tras fuerte terremoto de magnitud 7,4

La Alcaldía de Santiago de Cali tomó la decisión de aplazar la celebración del Festival Petronio Álvarez, que inició este 9 de agosto, tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado a más de 100 personas fallecidas en todo el país y varios heridos. Alejandro Eder, mandatario de la ciudad, tomó la determinación de suspender la realización de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, evento programado entre el 12 y el 17 de agosto. La decisión se sustentó en la situación de fuerza mayor que atraviesa la ciudad, para prioizar la vida y seguridad de todos. Un día antes del evento sísmico se celebró el icónico Desfile Petronio, donde estuvo el alcalde caleño.

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Cali es una de las cinco ciudades capitales de Colombia que permanecen en alerta roja por cuenta de los estragos causados por el movimiento telúrico. De momento, hay registro de cinco personas fallecidas, 380 heridos y más de 30 estructuras colapsadas. De hecho, es la ciudad que tiene mayor presión en materia de capacidad hospitalaria y atención de lesionados. Todavía hay personas atrapadas. A su vez, hay tres vías colapsadas y diez hospitales inhabilitados. Entre las afectaciones reportadas se encuentra el colapso total del motel Molino Rojo, en la autopista Suroriental; caída de fachadas en el centro y en el sector de las Canchas Panamericanas; edificaciones agrietadas que son evaluadas mediante drones; afectaciones en estaciones e infraestructura del MIO y una fuga de gas que ya fue atendida.

La administración distrital expresó su solidaridad con todas las personas y familias afectadas por la emergencia generada tras el sismo que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Además, hizo un llamado a la ciudadanía caleña para unirse a los esfuerzos institucionales y humanitarios desplegados para la atención de las víctimas.



¡Se suspende el Festival @PetronioCO!



Como medida preventiva y priorizando la vida y la seguridad de todos, el alcalde @alejoeder ha decidido suspender la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que estaba programado del 12 al 17 de agosto. pic.twitter.com/OGvxI0r5CD — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 11, 2026

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En ese contexto, el desarrollo de las demás actividades artísticas, académicas, culturales y sociales que conforman la programación del Festival queda estrictamente sujeto a la evaluación continua que las autoridades y organismos de socorro realicen sobre la evolución de la emergencia.

Mientras que las autoridades trabajan y evalúan las condiciones, desde la Secretaría de Cultura se están ejecutando de manera prioritaria todas las acciones operativas y logísticas necesarias para salvaguardar el bienestar de los artistas que ya se encontraban en la ciudad. La Alcaldía garantizará su acompañamiento integral. Además, mantiene un canal de diálogo abierto y permanente con los colectivos artísticos, portadores de tradición y líderes del Pacífico, así como con los diferentes proveedores y aliados estratégicos del Festival para coordinar, de manera conjunta y transparente, los pasos a seguir frente a esta contingencia.

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Se desconoce cuándo se retomará la celebración de este icónico festival que conmemora a la región del Pacífico colombiano.

María Paula Rodríguez Rozo

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