Presidente De la Espriella anuncia subsidio de arriendo para afectados por terremoto en Chocó

Tras el comité que se realizó en el PMU de Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella viajó a Quibdó para establecer acciones en el departamento de Chocó, epicentro del terremoto en Colombia que deja más de un centenar de fallecidos. Tras el encuentro que sostuvo con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba y otras autoridades de la región, el mandatario dio una breve declaración anunciando cómo se procederá para atender a las víctimas del sismo. (Lea también: Presidente Abelardo de la Espriella confirma 111 muertos y 87 heridos por terremoto en Colombia)

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“Tenemos listos los recursos una vez se organice todo el tema y se haga la respectiva caracterización”, dijo el jefe de Estado, quien aseguró que Chocó “tiene un lugar especial en mi corazón porque ha sido un departamento abandonado” y el departamento “nunca más será más la tierra del olvido”.

“Hoy hay una cantidad de deudas históricas con este país” y “estoy comprometido con este departamento”, en el que, como primera medida, se atenderá la emergencia que atraviesa por el terremoto de 7,4 que se registró en la mañana del lunes 10 de agosto. (Lea también: ¿Por qué se han dado tantas réplicas del fuerte temblor en Chocó de este lunes 10 de agosto de 2026?)



Lo que se hará en Chocó para ayudar a los afectados por el terremoto

Al departamento se trasladarán “ingenieros, rescatistas, además de caninos para atender la emergencia como corresponde”.



Por otro lado, debido a la afectación de las casas que superan las 1.400, De la Espriella anunció que se dispondrá “de un subsidio de arriendo para que las personas, mientras restauramos y reparamos las viviendas puedan irse a un arriendo mientras esto ocurre”. Sobre cómo se hará la entrega de ese dinero, Nubia Carolina Córdoba explicó que “se requiere que los municipios puedan hacer efectivamente el reporte, eso es lo que se ha mencionado aquí como caracterización, que es lo que sería el reporte de daños y afectaciones, que es un instrumento formal. (…) Hoy Quibdó está subreportado porque las autoridades de Quibdó se encuentran atendiendo la remoción de escombros para encontrar víctimas. (…) Yo he estado como gobernadora haciendo un recorrido por los barrios y lo que he evidenciado es que en la mayoría hay viviendas destruidas, en la mayoría hay viviendas profundamente afectadas, que es muy riesgoso y que no admite que las familias regresen a dormir allí. En ese sentido, una vez se haga el reporte, en conexión con la alcaldía, vamos a poder tener un consolidado de víctimas o afectados y esos afectados van a poder acceder al subsidio de arrendamiento, que es un mecanismo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que anunció el señor presidente”.



Por otro lado, el mandatario infomó que “los heridos que tenemos hoy aquí en el Chocó serán remitidos a Medellín”. Sobre el tema, la gobernadora Córdoba le explicó a Noticias Caracol que la medida es “necesaria” porque “el hospital San Francisco de Asís, que es nuestro único hospital de segundo nivel de complejidad está colapsado. Estábamos en la mañana atendiendo heridos, incluso en la zona del parqueadero que acondicionamos con carpas, como una especie de hospital campal para tener camas adicionales; tuvimos un momento muy crítico esta mañana, absolutamente colapsada el área de urgencias, nosotros teníamos no solamente los pacientes que hoy tienen la necesidad del tercer nivel de complejidad por la emergencia, sino los que estaban antes, así que como el departamento del Chocó no tiene ningún establecimiento de salud con el tercer nivel de complejidad, todo el que requiera tercer y cuarto grado debe ser remitido a Antioquia o cualquier otro lugar que nos acepte mediante el mecanismo de referencia”.

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La mandataria chocoana también indicó que recibirán apoyo y acompañamiento “con el restablecimiento de las comunicaciones en el departamento, y con atención de puntos críticos en la conectividad vial también. Justo con la ministra de Salud estamos también en la tarea de recibir insumos para el hospital, que realmente tener capacidades locales es lo más importante ahora”.



Balance de víctimas y daños en Chocó

Al respecto, la gobernadora informó que aún hay cinco personas desaparecidas en dos puntos de búsqueda en la ciudad de Quibdó, “que no podemos descansar hasta que encontremos a las personas, ojalá con vida, pero si no es así debemos encontrar los cuerpos; tenemos 119 personas heridas en atención y estamos generando la remisión a otros puntos de tercer nivel de complejidad, sobre todo el departamento de Antioquia; tenemos dolorosamente 13 personas muertas como último consolidado y más de 1.500 personas con sus viviendas afectadas, sin contar con los edificios que prestan servicio público”. (Lea también: ¿Cómo reportar a personas desaparecidas tras el temblor en Colombia este 10 de agosto?)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL