Ideam pronostica onda tropical en Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca para esta semana

Colombia se prepara para un cambio significativo en las condiciones meteorológicas durante los próximos días. De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el país experimentará un incremento progresivo de las precipitaciones, impulsado principalmente por el tránsito de dos ondas tropicales que afectarán diversas regiones del territorio nacional.



Ondas tropicales en Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca

Para este martes 11 de agosto, se anticipa un aumento en los niveles de lluvia en el occidente del país, fenómeno que está directamente relacionado con el paso de la Onda Tropical No. 34. Los departamentos que deberán estar más atentos a estas condiciones son Chocó, el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero y el occidente del Valle del Cauca, donde se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes.

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A medida que avance la semana, el panorama se tornará más húmedo hacia el noroccidente. El jueves 13 de agosto, el ingreso de la Onda Tropical No. 36 reforzará la nubosidad en el norte y oriente de Colombia. Este sistema interactuará con otros factores atmosféricos, lo que provocará lluvias de intensidad considerable en Antioquia, Chocó y el norte de la región Andina, extendiéndose incluso hacia el sur de Córdoba y las zonas aledañas al golfo de Urabá.

El punto máximo de este ciclo de lluvias se alcanzará el viernes 14 de agosto, consolidándose como el día con mayor cobertura y fuerza de las precipitaciones en el occidente y noroccidente colombiano. La combinación de la Onda No. 36 con otros sistemas atmosféricos mantendrá las lluvias constantes en la región Pacífica y sectores del Caribe central.

Alerta por heladas y bajas temperaturas en la región Andina



No todo será lluvia; el frío también será protagonista. El Ideam ha emitido una alerta especial debido a descensos importantes en la temperatura durante las madrugadas del martes, miércoles y jueves. Estas condiciones afectarán principalmente a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, donde el nivel de alerta es mayor.



En el caso de Bogotá, el clima presentará variaciones interesantes. Aunque se prevé un predominio de tiempo seco en las horas del día, a partir del miércoles aumentará la nubosidad de forma notable. Los capitalinos deben estar preparados para lluvias ligeras que ocurrirán principalmente durante las noches y las madrugadas, con termómetros que oscilarán entre los 8 °C y los 21 °C.



Amazonía y Orinoquía: lluvias persistentes y núcleos fuertes

Las regiones del oriente colombiano no escaparán a la inestabilidad. En la Amazonía y la Orinoquía, las lluvias serán persistentes a lo largo de los días, con un enfoque especial en el oriente y suroriente de estas zonas. Para el jueves, se esperan núcleos localmente fuertes hacia el oriente de estas regiones, mientras que el viernes las lluvias en el suroriente podrían volverse más dispersas y de menor intensidad en comparación con el resto del país.

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Debido a la saturación de los suelos y la intensidad de las lluvias previstas, las autoridades sugieren a la ciudadanía extremar precauciones. Es vital monitorear el estado de las vías, especialmente en zonas con alerta roja por deslizamientos debido a la topografía del terreno. Se recomienda realizar desplazamientos preferiblemente durante el día y evitar zonas de alta pendiente.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas y vendavales, se aconseja buscar refugio seguro, evitar áreas abiertas y revisar el estado de los tejados. Finalmente, para las zonas que mantengan tiempo seco, se recuerda la importancia de prevenir incendios forestales, evitando dejar envases de vidrio o materiales combustibles en áreas naturales.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL