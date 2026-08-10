¿Por qué se han dado tantas réplicas del fuerte temblor en Chocó de este lunes 10 de agosto de 2026?

A las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto se registró un fuerte temblor de magnitud 7.4 en el territorio colombiano. El evento sísmico tuvo como epicentro el municipio de San José de Palmar, en el departamento del Chocó, y ocasionó una cadena de daños en varias zonas del país, en especial en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó sobre varios preguntas que se han hecho los ciudadanos tras el sismo.



Sobre el mediodía, el SGC reportó que se habían dado 47 réplicas luego del evento sísmico principal (con fecha de corte a las 6:30 p. m). Un funcionario de la entidad explicó las razones para que se den estos temblores en el país. "Es importante reconocer que Colombia es un país sísmicamente activo y se presentan sismos a lo largo de todo el territorio nacional. Para hablar puntualmente de esta región del Pacífico, vamos a hablar de dos placas tectónicas: la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Allí lo que ocurre es un proceso de subducción, es decir, una de esas placas se hunde por debajo de la otra. Cuando tenemos este proceso, empieza a generarse una fricción y una acumulación de energía que, año a año, se va acumulando y llega a un punto donde se libera. Esta liberación es lo que conocemos como un sismo", aseguró Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia.

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"Este sismo fue ampliamente sentido en todo el territorio nacional y, a pesar de que no fue superficial, lo que tenemos que tener claro aquí es que una magnitud tan alta como esta, de 7.4, hace que la energía, así sea profundo, no se disipe totalmente en el viaje hacia la superficie. Gran parte de esta energía llega a la corteza superficial y es lo que sentimos a lo largo de todo el territorio nacional, esta energía", agregó el funcionario.



¿Hay más posibles réplicas tras el terremoto en San José de Palmar, Chocó?

El SGC indica y aclara que los sismos ni las réplicas se pueden predecir. "La ciencia no nos ha permitido tener algún concepto, alguna teoría o método que nos permita hacer esto. Lo que sí hay que tener claro es que Colombia cuenta con una red sismológica nacional de más de 200 estaciones en las cuales se hace un monitoreo constante de la actividad sísmica del país para que, cuando ocurra un evento sísmico, podamos dar aviso de esta información al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres", relató Tovar.

De acuerdo con la entidad, "las réplicas son movimientos sísmicos, de magnitud menor, posteriores a un sismo, que ocurren en la misma región". Agregaron que, por lo general, las réplicas se dan en sismos superficiales (con profundidades menores a 30 km) y puede haber registros de réplicas en los siguientes minutos, horas, días, meses e incluso años al evento sísmico principal. "Estos sismos ocurren en la zona de ruptura del sismo principal, lo que puede deberse a que el reajuste del sitio y la recuperación de su equilibrio no sucede inmediatamente después del evento. Inicialmente, la frecuencia de ocurrencia de las réplicas es alta, pero decae gradualmente con el tiempo", añadieron.



Tovar indicó que en Colombia tiembla bastante porque el país se encuentra en una zona compleja geológicamente. "Tenemos placas tectónicas, tenemos fallas activas... toda esta deformación, toda esta acumulación de energía y todo este proceso geológico que tenemos a lo largo del territorio nacional hace que tengamos sismos todos los días. En un mes podemos registrar alrededor de 2.500 eventos en la red sismológica nacional. La gran mayoría de ellos no son percibidos por la población, pero tenemos eventos como este que ocurrió el día de hoy donde, con la magnitud tan alta, es altamente percibido por la gran mayoría de las personas del país", explicó el coordinador.

