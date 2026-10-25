Hombre habría ofrecido dinero, lujos y armas a jóvenes para reclutarlos en disidencias de las Farc

Ofertas de dinero y otros beneficios que circulaban a través de redes sociales habrían sido utilizadas para convencer a dos adolescentes de vincularse a las disidencias de las Farc. El caso fue conocido por las autoridades luego de que los jóvenes, de 14 y 17 años, salieran de Pitalito, Huila, con destino al departamento del Cauca, donde presuntamente serían incorporados a una estructura armada ilegal.

La Fiscalía General de la Nación informó que los menores viajaban en un bus intermunicipal junto a Juan David Gurrute Luna, señalado de contactarlos por internet y ofrecerles dinero para que ingresaran al autodenominado frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. El vehículo fue interceptado en Popayán, Cauca, después de que los familiares de uno de los adolescentes alertaran sobre la posibilidad de que fuera entregado a una organización criminal. A partir de esa información, las autoridades iniciaron el seguimiento al recorrido del automotor hasta localizarlo y verificar quiénes viajaban en su interior.



Durante la verificación de los pasajeros, integrantes de la Policía Nacional encontraron a Gurrute Luna junto a los dos adolescentes. Según la Fiscalía, los menores lo identificaron como la persona que los había contactado por redes sociales, les había ofrecido dinero y otros beneficios y había comprado los tiquetes para el viaje. El hombre fue capturado y los jóvenes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.



Así habrían contactado a los menores por redes sociales

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Gurrute Luna habría aprovechado las dificultades económicas de los adolescentes para ofrecerles una remuneración de hasta dos millones de pesos, además de lujos y armas, con el propósito de convencerlos de incorporarse al grupo armado. La investigación señala que los contactos se habrían realizado mediante redes sociales, un canal que presuntamente permitió al señalado acercarse a los jóvenes y presentarles las condiciones que recibirían si aceptaban ingresar a la estructura ilegal.

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Tras la captura, una fiscal de la Seccional Cauca presentó ante un juez al hombre señalado de gestionar el traslado de los adolescentes con fines de incorporación a un grupo armado ilegal. La Fiscalía le imputó el delito de reclutamiento ilícito, relacionado con la vinculación de menores de edad a estructuras armadas al margen de la ley. Durante la actuación judicial, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, el juez de control de garantías impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que el señalado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso, de acuerdo con las decisiones judiciales adoptadas hasta el momento.



¿Qué ocurrió con los menores después de ser rescatados?

Luego de la intervención de las autoridades, los dos adolescentes quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que se adelanten las medidas de protección necesarias. Estas actuaciones buscan garantizar sus derechos y evaluar las condiciones en las que se encontraban antes del traslado. En situaciones de posible reclutamiento, la protección de los menores es una de las prioridades, debido a los riesgos que implica su eventual incorporación a grupos armados ilegales.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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