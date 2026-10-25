De la Espriella entregó detalles del operativo en el Cauca que dejó 10 integrantes del ELN muertos

El presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles de la Operación Ónix, un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural de El Tambo, Cauca. De acuerdo con el mandatario, diez integrantes de esa guerrilla murieron durante la operación, entre ellos dos de los principales cabecillas de la estructura.



El jefe de Estado se refirió sobre el operativo que se llevó a cabo el pasado jueves 22 de octubre y lo calificó como "el golpe más contundente contra el ELN en los últimos ocho años". Según explicó, la acción militar estuvo dirigida contra el frente José María Becerra, perteneciente al frente de guerra suroccidental de esa organización armada.

“Diez narcoterroristas pertenecientes a esa organización fueron dados de baja en la operación”, afirmó De la Espriella en un pronunciamiento en el que destacó los resultados de la intervención.



¿Quiénes eran los cabecillas del ELN que murieron en la operación?

Entre los diez integrantes del ELN que murieron en desarrollo de la Operación Ónix se encuentran alias Marcos Pacífico y alias Ochenta o Murillo, identificados por el presidente como dos de los principales jefes de esa estructura.

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De acuerdo con la información entregada por De la Espriella, alias Marcos Pacífico dirigía el frente José María Becerra y tenía influencia sobre estructuras que operaban en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. El mandatario indicó que llevaba más de 24 años en las filas del ELN y le atribuyó más de 62 homicidios, el reclutamiento de cientos de menores y el desplazamiento forzado de más de 500 personas.



También lo señaló como responsable de promover acciones relacionadas con el terrorismo urbano durante 2019 y 2021.



¿Qué encontraron en el operativo?

Además de las diez muertes reportadas, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas durante el operativo. Asimismo, localizaron un área campamentaria con capacidad para albergar aproximadamente a 25 integrantes del grupo armado.

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Según De la Espriella, estos resultados representan una afectación para la capacidad de combate y la organización interna del ELN, así como para su presencia en territorios estratégicos del suroccidente del país.

“La importancia de este resultado va más allá del municipio de El Tambo. Se golpea una organización con influencia en varios departamentos del suroccidente. También se debilita su capacidad para disputar territorios y controlar corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano”, señaló el mandatario.

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“No voy a decirles que con una sola operación termina la amenaza del ELN. Estas organizaciones narcoterroristas pueden reorganizarse, pero hoy han recibido un golpe contundente”, agregó.

La operación en El Tambo se realizó en medio de la controversia por el uso de bombardeos contra grupos armados ilegales, debido a los riesgos de que estas acciones afecten a menores de edad reclutados por esas organizaciones.

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Según la información conocida, el operativo contra el ELN fue el quinto bombardeo ordenado por el Gobierno colombiano. La polémica comenzó tras una intervención realizada a finales de agosto en Guaviare, donde tres de las diez personas fallecidas eran menores de edad: dos tenían 15 años y una, 16.

A principios de octubre, otro bombardeo en la región del Catatumbo dejó como resultado la muerte de una adolescente de 16 años. En su pronunciamiento sobre la Operación Ónix, De la Espriella felicitó a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que participaron en el operativo y aseguró que su Gobierno continuará las acciones contra las estructuras armadas ilegales. “El Cauca no está solo”, manifestó.

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