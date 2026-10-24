Joven le propuso matrimonio a su novia en el TransMiCable de San Cristóbal: así fue el momento

Neider Vargas, de 28 años, regresó al TransMiCable de San Cristóbal, en Bogotá, para pedirle matrimonio a su novia, Stefany Jerez, de 24 años. El joven hizo parte de los trabajos de instalación de la infraestructura electromecánica del sistema y eligió ese escenario para realizar la propuesta. Desde enero de 2024, Vargas trabajó como auxiliar de montaje para la empresa Doppelmayr, vinculada a la instalación de componentes del cable aéreo. Durante ese periodo participó en labores relacionadas con las torres, las estaciones, las cabinas y los equipos requeridos para el funcionamiento del sistema.

La decisión de realizar allí la propuesta también estuvo relacionada con el acompañamiento de Stefany durante esa etapa laboral. Según explicó Neider, ella conoció desde el comienzo su vinculación al proyecto y estuvo pendiente de su proceso de trabajo. "Es muy simbólico para mí este lugar (TransMiCable de San Cristóbal) y ella ha estado en el proceso todo el tiempo, ella sabe cuando le dije que quería empezar a trabajar en este proyecto, en el montaje, en el funcionamiento y ella siempre ha estado ahí”, contó Vargas.



La pareja lleva aproximadamente seis años de relación. Stefany se graduó recientemente de Psicología y espera comenzar su vida profesional, mientras que Neider, técnico en Automatización Industrial, adelanta sus estudios profesionales en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN). Además, Vargas continuará vinculado al TransMiCable, esta vez como técnico de mantenimiento.



Así reaccionó Stefany a la propuesta de matrimonio

Stefany Jerez aseguró que no esperaba la propuesta. Según relató, vio unos globos y luego a Neider arrodillado con un anillo, momento en el que comprendió lo que estaba ocurriendo. "Nos conocemos hace más o menos seis años y llegó un momento que comenzamos a sentir algo hermoso por el otro. Sobre la propuesta, no me la esperaba, cuando vi a lo lejos unos globos y vi a Neider con el anillo arrodillado, se me hizo único acá en este lugar tan bonito”, señaló. La propuesta se realizó mientras el proyecto de transporte avanza hacia su entrada en operación, una etapa en la que Neider espera continuar trabajando.

¡El amor también viaja en TransMiCable! ❤️



Neider y Stefany nos regalaron un momento muy especial: ¡una propuesta de matrimonio que quedará para siempre en su historia de amor! 💍✨ pic.twitter.com/quPd9d1Ijj — IDU Bogotá (@idubogota) October 22, 2026

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De acuerdo con información divulgada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el TransMiCable de San Cristóbal registra un avance del 93,93 % al 18 de septiembre de 2026. El sistema contará con 148 cabinas: 144 destinadas a la operación y cuatro de reserva. Cada una tendrá capacidad para transportar a 10 personas sentadas y estará diseñada para facilitar el acceso de personas con discapacidad y de usuarios que lleven bicicletas plegables. La infraestructura incluye 21 torres de acero, con alturas de entre 11 y 45 metros.



Según el IDU, durante la construcción el proyecto llegó a contar con más de 340 trabajadores operativos. De ese personal, el 63% de la mano de obra no calificada correspondía a habitantes de la localidad de San Cristóbal. Para la fecha del reporte, 278 personas continuaban vinculadas a las obras. Pese al avance reportado, todavía había trabajos pendientes relacionados con el espacio público y la construcción de un gimnasio de calistenia. Las intervenciones se concentraban en los alrededores de las torres 3, 4, 5 y 6, así como cerca de las estaciones La Victoria y Altamira.



TransMilenio informó que adjudicó el contrato de operación del TransMiCable en San Cristóbal a la Promesa de Sociedad Futura Mi Cable San Cristóbal. El acuerdo tiene una duración de 10 años y cuatro meses, por un valor de 390.000 millones de pesos. Según la información oficial, el grupo cuenta con participación nacional y extranjera y experiencia en la operación del sistema de cable aéreo de La Paz, Bolivia.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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