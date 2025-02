Hombre señalado de matar a mujer y enterrarla en un patio quedó en libertad en Galapa, Atlántico

Durante enero de 2023, en una casa del barrio Los Carruajes, en el municipio de Galapa, Atlántico, las autoridades hallaron sepultado en el patio el cuerpo de Karen Guerra.

Meses después su compañero sentimental fue capturado y enviado a prisión señalado del crimen. Hoy los familiares de la víctima dicen que recibieron con sorpresa la noticia que el hombre quedó en libertad.

(Lea también: Hombre es asesinado al Sur de Bogotá: investigan si el hecho tiene relación con otro crimen reciente )

Luis Fernando Guerra, hermano de la mujer asesinada, lamentó que el presunto feminicida quedara libre: “A él le dieron la libertad, no sabemos exactamente dónde está. Hay una audiencia y estamos conectados”.

Publicidad

La comunidad que esperaba una condena ejemplarizante también rechazó la decisión.

“¿Cómo es justo que ahora nos levantemos todos y encontremos que esa persona está como si nada en la vida? O sea, ya sucedió y listo. No puede ser así porque nosotras las mujeres necesitamos tener seguridad, y seguridad no es tener hombres como esos libres. ¿Qué más pruebas de que él hizo lo que hizo? Huyó, lo encontraron en su casa donde él vivía”, expresó Viviana Correa, amiga de mujer asesinada.

Publicidad

Defensoras de derechos humanos piden que casos como el de Karen no queden en la impunidad

Ruth Pareja, defensora de derechos humanos, pidió que casos como el de Karen Guerra no queden impunes: “Es un mal mensaje que deja la institucionalidad a las víctimas. No aceptamos que exista una impunidad. Desde hace muchísimo tiempo venimos llamando la atención para que haya jueces y esta figura de vencimiento de término no puede seguir sucediendo”.

Al presunto responsable se le investiga por el delito de feminicidio agravado, cargo que en su momento no aceptó.

NOTICIAS CARACOL