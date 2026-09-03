Hospital General de Medellín denuncia que personal médico fue agredido dentro de las instalaciones

Desde el Hospital General de Medellín denunciaron que el personal médico fue víctima de una agresión por parte de allegados de una paciente que era atendida en la entidad. Nadia Paola Guevara Umaña, subgerente asistencial, recalcó actualmente “nos encontramos al 150 % de ocupación en los servicios de urgencias, al 100 % de ocupación en los quirúrgicos y hospitalización, y aun así prestamos un servicio con calidad y con vocación”, por lo que expresó su rechazo de forma categórica “la agresión a nuestra misión”. (Lea también: Alcalde de Medellín anuncia suspensión del racionamiento de agua, pero pone condiciones)



¿Qué produjo el ataque a la misión médica?

Los hechos se registraron este jueves 3 de septiembre en el quinto piso de la Torre Norte, según detalló el Hospital General de Medellín a través de un comunicado. La doctora Guevara aseguró que la agresión a la misión médica se desencadenó “por el fallecimiento de una paciente en protocolo de fin de vida. Infortunadamente, esto llevó a los familiares a atacar a nuestro equipo asistencial y de apoyo. Tuvimos que activar protocolos de seguridad, hacer un llamado a la Fuerza Pública, quien atendió esta necesidad y detuvo a los agresores”.

“Los servidores y personal de apoyo afectados recibieron atención médica y primeros auxilios psicológicos; paralelamente, el equipo asistencial brindó acompañamiento y contención a la familia del paciente, que atravesaba un difícil proceso”, agregó el comunicado del centro médico público.

El Hospital General de Medellín insistió en su rechazo frente “a cualquier forma de violencia, amenaza o agresión contra quienes dedican su trabajo al cuidado de la vida y la salud de nuestros pacientes. Ninguna circunstancia justifica este tipo de hechos contra nuestra misión médica ni contra las personas que trabajan para hacer posible la prestación del servicio esencial de salud. Seguiremos trabajando unidos, con respeto por nuestros pacientes y sus familias, pero también con la firme convicción de que cuidar a quienes cuidan, es una responsabilidad de todos. Desde la administración del hospital se continuará realizando la gestión necesaria para que la institución cuente con el acompañamiento necesario por parte de las autoridades distritales y fuerza pública para que este tipo de sucesos no se repitan”. (Lea también: Las pistas claves que permitieron dar con Michelle Dayana, menor hallada sin vida en Buriticá)



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