¿Qué se sabe de caso de soldado que habría disparado contra cuatro de sus compañeros en Casanare?

En la Base Militar de Cupiagua, ubicada en Aguazul, departamento del Casanare, se presentó un hecho de violencia entre los mismos soldados. Un uniformado del Batallón de Infantería N.° 44. habría accionado su arma contra cuatro de sus compañeros. La información fue confirmada por el Comando de la Décima Sexta Brigada, unidad orgánica de la Octava División del Ejército Nacional.

El hecho ocurrió en la mañana de este jueves 3 de septiembre. Dos de los soldados fallecieron y otros dos resultaron heridos. "De manera inmediata, los uniformados lesionados recibieron atención y fueron trasladados a un centro hospitalario de la región para recibir atención médica especializada", aseguró el Comando.

Asimismo, confirmaron que se "activó los protocolos establecidos y coordinó con las autoridades competentes el desarrollo de los actos urgentes y las labores investigativas correspondientes, con el propósito de establecer plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos".



El Ejército Nacional indicó que se dispusieron las medidas correspondientes para garantizar el desarrollo de las investigaciones del caso que terminó con la muerte de los dos soldados. "Colaborará de manera integral con las autoridades judiciales competentes para el esclarecimiento de lo sucedido". Además, lamentaron el hecho y "expresa sus condolencias a los familiares y allegados de los dos militares fallecidos, al tiempo que desea una pronta recuperación a los soldados que resultaron heridos".

