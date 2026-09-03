Familia de colombiano de 66 años detenido por ICE en Washington pide ayuda: "Nos llama llorando"

"Mi papá salió a trabajar y nunca más lo volvimos a ver", señaló en un video en redes Stephany Viloria, una colombiana radicada en Estados Unidos para dar a conocer la difícil situación que atraviesa su familia. Viloria detalló que su papá, un hombre de 66 años que llegó hace ocho a ese país en busca de mejores oportunidades, quien desde el pasado 22 de agosto permanece detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).



¿Por qué ICE detuvo a colombiano de 66 años?

Según narró la mujer en el video, Zoilo Viloria "llegó legalmente a Estados Unidos con una visa y posteriormente solicitó asilo" y, a lo largo de los ocho años que ha estado en ese país, no ha cometido ninguna infracción ni delito. Sin embargo, el pasado sábado 22 de agosto, cuando el hombre se movilizaba en su vehículo rumbo a su trabajo decidió hacer una parada en el camino para comprar un café en un McDonald’s.

Cuando Viloria regresó a su vehículo se encontró con varios agentes de ICE que lo estaban esperando. "Los oficiales estaban escaneando las placas de los vehículos en el área y fue detenido allí", detalló su hija, quien agregó que el motivo de la detención fue porque al escanear la placa del vehículo del hombre notaron que no era residente ni ciudadano. A través de grabaciones de personas que estaban en el lugar, mostró en su publicación las fotos y videos del momento en el que, por lo menos, cuatro uniformados esposan a su papá y se lo llevan en otro vehículo.

"Mi papá no ha cometido ningún delito. Ni siquiera tiene una infracción de tráfico. Es una persona súper trabajadora que llegó a este país hace ocho años de forma legal y está en un centro de detención en Tacoma, Washington. Nosotros no sabemos cómo está, no sabemos si está comiendo, no sabemos si tiene cobijas para el frío, no sabemos cómo está durmiendo. Está siendo tratado como si fuera un criminal", agregó la hija del colombiano.



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Stephany Viloria destacó que esta situación no solo está afectando emocionalmente a su familia al estar lejos de Zoilo y no tener total conocimiento de las condiciones en las que se encuentra, sino también económicamente por los gastos legales que implica iniciar el proceso de defensa de su padre. Es por eso que crearon una publicación en GoFundMe para recaudar fondos para el pago de "honorarios legales y otros gastos necesarios relacionados con su caso" con una meta de 18 mil dólares que actualmente tiene 15 mil recaudados.

La mujer, que es médica y residente legal en Estados Unidos, detalló que su papá llegó en 2018 con una visa de turismo para visitar a su familia, luego de que en Colombia comenzara a recibir amenazas que ponían en riesgo su seguridad y tuviera que abandonar su negocio de taxis. Fue por eso que estando en suelo estadounidense empezó un proceso de solicitud de asilo que hoy en día sigue pendiente; pero a lo largo de los años obtuvo un permiso de trabajo, una licencia de conducir y ha pagado sus respectivos impuestos.

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Días después, Stephany publicó un nuevo video en el que destacó que, a través de un compañero de trabajo de su papá se enteró de que en horas de la madrugada agentes de ICE fueron al centro de detención en Tacoma, Washington, donde él permanecía y se lo llevaron. "No sé hacia dónde se lo llevaron" y aseguró que no había podido conseguir un abogado para su padre porque el sistema de migración está colapsado.

Horas más tarde, Vilora actualizó la situación y señaló que finalmente consiguió un abogado y la primera audiencia de su padre se agendó para el 1 de septiembre. También señaló que ya sabe que su papá fue trasladado a un centro de detención en El Paso, Texas, "pudimos hablar con él y está muy asustado porque en el traslado le colocaron grilletes en las manos y en los pies. Estamos trabajando contra el tiempo para recoger las pruebas que nos pidió la abogada para demostrar quién es mi papá".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co