Temblor de magnitud 4,2 sacude el oriente de Colombia este 3 de septiembre: epicentro y profundidad

Un temblor de magnitud 4,2 se registró en la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 en el departamento de Santander, uno de los sectores con mayor actividad sísmica del país. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, una zona ubicada en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, reconocido por la frecuencia con la que se presentan este tipo de eventos. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 11:58:47 de la mañana, hora local, y alcanzó una magnitud de 4,2. El evento fue localizado en las coordenadas 6.80° de latitud y -73.12° de longitud, con una profundidad de 146 kilómetros, clasificada como intermedia.

Según el informe técnico, el sismo fue detectado por una red de 52 estaciones de monitoreo, lo que permitió establecer con precisión su ubicación y características. Además, el análisis arrojó un valor RMS de 0,7 segundos y un gap de 47 grados, indicadores utilizados para evaluar la calidad de la localización del movimiento sísmico. El epicentro se ubicó a 6 kilómetros de Los Santos, a 8 kilómetros de Jordán y a 16 kilómetros de Villanueva, todos municipios del departamento de Santander. La región hace parte de una zona donde se registra una actividad sísmica constante debido a las condiciones geológicas del subsuelo.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. Por esta razón, eventos como el registrado en Santander hacen parte de la dinámica natural del territorio nacional. Los Santos, específicamente, es uno de los municipios que con mayor frecuencia aparece en los reportes sísmicos del país. Su ubicación dentro del Nido Sísmico de Bucaramanga lo convierte en un punto de referencia para el seguimiento de los movimientos de la corteza terrestre en Colombia.



Ciudadanos en Bogotá reportaron haber sentido el temblor de 4,2

Tras conocerse el reporte, ciudadanos en distintas zonas de Santander y departamentos cercanos comenzaron a compartir en redes sociales mensajes sobre la percepción del temblor. Incluso, varios habitantes de Bogotá confirmaron haber sentido el movimiento telúrico. Como suele ocurrir en estos casos, el Servicio Geológico Colombiano invitó a los habitantes a reportar si sintieron el sismo a través de los canales habilitados para este fin, información que ayuda a complementar los análisis de intensidad y alcance del evento.



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ÁNGELA URREA PARRA

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