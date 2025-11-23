En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / "Mi pretensión es la verdad": habla hijo de una víctima del vuelo 203 de Avianca que exige justicia

"Mi pretensión es la verdad": habla hijo de una víctima del vuelo 203 de Avianca que exige justicia

Una nueva teoría sacude la versión oficial sobre la tragedia del vuelo 203 de Avianca. Federico Arellano, hijo de una víctima, sostiene que un misil —y no una bomba— habría derribado el avión en 1989.

Por: María Camila Triana Castillo
Actualizado: 23 de nov, 2025
Thumbnail

