Video | Caos que dejó protesta en Calle 26 con miles de personas afectadas; "Media hora caminando"

Video | Caos que dejó protesta en Calle 26 con miles de personas afectadas; "Media hora caminando"

Durante tres horas de manifestación se reportaron más de cien mil usuarios afectados en la movilidad de Bogotá. Grandes trancones y personas caminando en medio de la vía de TransMilenio: estas son las imágenes que marcaron la jornada.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 24 de nov, 2025
