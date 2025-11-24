Video | Caos que dejó protesta en Calle 26 con miles de personas afectadas; "Media hora caminando"

La jornada de movilidad en Bogotá dejó más de 113.629 usuarios afectados a lo largo del día por los bloqueos que se presentaron en distintos puntos, principalmente en la Calle 26, donde una manifestación impidió el tránsito de los buses troncales durante varias horas. Aunque las estaciones ya fueron habilitadas, el sistema reportó que los inconvenientes se extendieron desde antes del mediodía y obligaron a desvíos, retornos operativos y cierres temporales en varias zonas. Los reportes oficiales dan cuenta de personas caminando sobre los carriles exclusivos, filas de buses detenidos y la suspensión del servicio en estaciones clave, lo que generó un impacto masivo en los desplazamientos.

La primera alerta se registró hacia las 12:40 p. m., cuando TransMilenio informó sobre afectaciones en la Universidad Distrital, sede Tecnológica, ubicada en la Avenida Villavicencio con Avenida Gaitán Cortés. Según comunicó el sistema, “debido a manifestaciones ajenas a la operación que se presentan en la sede universitaria, se activan desvíos preventivos para las rutas de TransMiZonal y los servicios alimentadores que transitan por el sector”. Con ello, fueron desviadas rutas como la HL602, AH620, GH521, GH532, SE14, LG816, CH612, AH605, BH609, P44, P39, HK627, DH607, 143, FH615, 271, GH712, HK629, HK635, H632, HL613, HK327 y HK318, además de servicios de alimentación como H625 (Potosí), 6-3 (Sierra Morena) y 6-1 (Candelaria). TransMilenio confirmó que esta manifestación se mantuvo en ese punto hasta la 1:51 p. m., periodo en el que se sostuvieron los desvíos.

Hacia primeras horas de la tarde comenzó el incidente más fuerte de la jornada en la Calle 26, donde los bloqueos derivaron en el cierre de estaciones y en la suspensión del paso de la flota troncal. A las 2:29 p. m., el sistema informó que en la Calle 26 con Caracas no había paso para los buses, reiterando que se trataba de manifestaciones externas a la operación. En ese momento, también se ordenaron desvíos para los servicios de TransMiZonal que circulaban en el área.



Treinta minutos después, a las 3:05 p. m., TransMilenio entregó un balance inicial: 29.970 personas afectadas y la confirmación de que la flota debía realizar retornos en la estación Corferias debido a la imposibilidad de avanzar hacia el oriente o el occidente. En ese momento, permanecían cerradas las estaciones Ciudad Universitaria, Centro Memoria y Concejo de Bogotá, con el anuncio de que el servicio sería restablecido únicamente cuando existieran condiciones de seguridad.

Durante la tarde circularon múltiples videos que mostraban personas ocupando los carriles exclusivos, peatones cruzando entre los buses y grupos sentados sobre la vía. También se observaban filas de articulados detenidos a lo largo del corredor de la 26 y usuarios caminando hacia sus destinos ante la falta de operación.

A las 5:48 p. m., se reportó que la troncal seguía sin funcionar plenamente. El sistema confirmó que la flota estaba retornando en el interconector de la Calle 26 y que continuaban inhabilitadas las estaciones Centro Memoria, Concejo de Bogotá, Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, CAN - British Council, Salitre el Greco - Vive Claro y El Tiempo - CCB. La falta de servicio en este tramo, uno de los más usados para conectar el centro con el occidente y los corredores del aeropuerto, prolongó las afectaciones para miles de pasajeros que esperaban normalización.

Noticias Caracol habló con algunos de los usuarios afectados, quienes terminaron caminando varios kilómetros para llegar a sus viviendas. Una mujer que venía por la vía exclusiva del sistema de transporte indicó que venía caminando por la zona durante "media hora ya desde la avenida Rojas". De acuerdo con la mujer, no pudo subirse en ningún bus y que los de TransMilenio "no han dicho nada. No sabemos por qué. Salimos de trabajar y aquí vamos, es lo que nos toca, el día a día".

Hacia las 6:14 p. m., TransMilenio entregó el balance más reciente del día, indicando que 113.629 usuarios resultaron impactados por la contingencia. En esa actualización, informó que la operación troncales se mantenía mediante un contraflujo. Según el reporte, los buses estaban haciendo este movimiento “en Carrera 33 con calle 26 al occidente y desde Corferias hasta Carrera 33 en sentido oriente”, lo que permitía una circulación parcial mientras se levantaban los bloqueos. De igual forma, se anunció la habilitación de varias estaciones que estuvieron cerradas durante horas.

En ese punto, se confirmó la reapertura de Centro Memoria, Concejo de Bogotá, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, CAN - British Council, Salitre el Greco - Vive Claro y El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá. Los videos grabados por usuarios y difundidos en redes sociales mostraron lo que ocurrió en el transcurso del día: manifestantes bloqueando vías, personas desplazándose a pie por los carriles exclusivos, acumulación de pasajeros en estaciones cerradas y largas filas de buses esperando autorización para avanzar.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.