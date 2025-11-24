En vivo
Aceptan renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría de la Universidad Nacional: ¿qué viene?

Aceptan renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría de la Universidad Nacional: ¿qué viene?

En una sesión extraordinaria convocada para este lunes 24 de noviembre, en medio de fuertes manifestaciones, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional anunció que Andrés Felipe Mora, actual vicerrector general, será el rector encargado tras la renuncia de Múnera.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 24 de nov, 2025
