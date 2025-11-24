En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, se pronuncia sobre supuesta infiltración de disidencias

"Nunca he recibido instrucción alguna para reunirme con personas al margen de la ley en Colombia o en el exterior", afirmó en un comunicado tras la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de nov, 2025
