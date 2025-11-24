Video | Reportan que hombre disparó más de diez veces en conjunto del norte de Bogotá: esto se sabe

Un nuevo episodio de inseguridad quedó registrado en cámaras de vigilancia de un conjunto residencial en el norte de Bogotá, donde un hombre realizó más de diez disparos al aire durante la madrugada de este sábado 22 de noviembre. El caso generó alarma entre los vecinos del sector de Colina, en la Avenida Boyacá con calle 130, después de que el sujeto descendiera de una camioneta blanca y accionara un arma de fuego en varias oportunidades antes de ingresar al edificio en el que reside.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)

Los videos divulgados en redes sociales muestran el momento en que el individuo, vestido con camiseta negra y jean, se baja del vehículo estacionado frente a la portería del conjunto. Mientras cierra la puerta del carro, se observan los primeros disparos al aire. Segundos después, el hombre camina hacia la entrada principal, vuelve a manipular el arma, al parecer cargándola de municiones, y nuevamente dispara. Las imágenes permiten ver también que, ya dentro del edificio, se dirige hacia la recepción, se dirige al vigilante, le solicita que guarde silencio con un gesto y continúa su trayecto hacia los ascensores.



Las detonaciones activaron la alerta de los residentes, quienes llamaron a la Policía Metropolitana de Bogotá para reportar lo sucedido. De acuerdo con el Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante de la institución en la capital, el caso fue atendido en el lugar, aunque no se obtuvo colaboración de los habitantes del edificio. “El día sábado se recibió un incidente en la madrugada en el cual manifestaban que una persona estaba realizando disparos al aire y se acudió a la zona de atención, llegamos al conjunto residencial”, explicó.



El alto oficial señaló en declaraciones a medios de comunicación que, al llegar los uniformados, no obtuvieron información concreta que permitiera identificar al autor del hecho o su ubicación precisa dentro del conjunto. “Lo primero que nos manifestaron es que no sabían quién era, que ese edificio es inteligente y solo entran con reconocimiento facial. Nadie nos atendió realmente. El incidente si se atendió”, afirmó Cristancho al responder a Noticias Caracol sobre lo ocurrido en la madrugada.

Disparos al aire por parte de un habitante del edificio Panoramia Park en Colina. ¿Y ahí qué? @CarlosFGalan nadie resultó herido, pero ¿cómo controlamos a este tipo de personas? pic.twitter.com/WXsLSYa9Mg — Estefanía Maldonado (@Nia_Maldonadoo) November 24, 2025

Publicidad

Pese a la falta de colaboración en el momento de los hechos, las grabaciones comenzaron a circular en redes sociales horas después, lo que generó la reacción de la Policía. “Lamentablemente vemos en redes sociales que, en vez de darnos a la Policía el video, lo dieron y lo colocaron en redes sociales. Pero nadie nos atendió como tal. Vamos a seguir investigando, porque esa persona cometió un delito y seguramente lo tenemos que judicializar”, agregó el Brigadier General al referirse al manejo de la información por parte de los vecinos.

Aunque las autoridades no recibieron versiones precisas durante su llegada al lugar, se conoció de manera preliminar, según información obtenida por el medio El Colombiano, que uno de los proyectiles habría impactado en el quinto piso de una de las torres del conjunto, y que el presunto responsable sería residente del mismo edificio. Sin embargo, la Policía no le confirmó a Noticias Caracol estos detalles, por lo que esta información permanece sin validación oficial.

Publicidad

Por lo pronto, los uniformados adelantan la revisión detallada de las cámaras internas y externas del conjunto para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos. Además, están recopilando testimonios de quienes pudieron haber presenciado la llegada del individuo, los disparos y su ingreso al edificio. También se busca establecer el tipo de arma utilizada y si esta cuenta con los permisos de porte requeridos por la normativa colombiana.

Los videos difundidos en redes sociales permiten observar varios momentos clave del episodio. En la primera cámara se ve al hombre bajándose de una camioneta blanca y realizando los primeros disparos antes de caminar hacia la entrada. Segundos después, ya ubicado frente a la puerta principal, vuelve a cargar el arma y efectúa nuevos disparos. En otra grabación aparece dentro del conjunto, conversando brevemente con el vigilante de turno, quien parece sorprendido, mientras el hombre continúa su camino hacia los ascensores sin mostrar señales de alteración.

Por ahora, las autoridades avanzan en la identificación del hombre que aparece en los videos y buscan establecer si hubo riesgo directo para los residentes más allá del ruido de las detonaciones. También se intenta confirmar si alguno de los disparos pudo haber ingresado a una vivienda.

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.