Ideam advierte que lluvias aumentarán desde el domingo 22 de marzo: así estará el clima este puente

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su más reciente pronóstico para el puente comprendido entre el sábado 21 y el lunes 23 de marzo de 2026, en el que se prevé un aumento gradual de las lluvias en varias regiones del país. Según el informe, las precipitaciones más intensas se concentrarán el lunes, especialmente en zonas de las regiones Andina, Pacífica y en sectores del sur y occidente del Caribe.

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Para la ciudad de Bogotá, el panorama será variable. Durante el viernes y el sábado se espera predominio de tiempo seco, con temperaturas que oscilarán entre los 10 °C en la madrugada y cerca de los 20 °C en horas de la tarde. Sin embargo, hacia el domingo y el lunes aumentará la probabilidad de lluvias, principalmente en las horas de la tarde y la noche.

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Así estará el clima en Colombia para este puente festivo

Clima para el sábado 21 de marzo

Para el sábado 21 de marzo, el Ideam prevé un leve aumento en las precipitaciones. Las lluvias más relevantes volverán a concentrarse en la región Caribe, especialmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, el norte de Cesar y sectores de La Guajira. En la región Andina, se esperan precipitaciones en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca.



Asimismo, se pronostican lluvias en zonas de la región Pacífica y en el occidente de la Orinoquía y la Amazonía, incluyendo departamentos como Arauca, Casanare y Caquetá. En San Andrés y Providencia podrían presentarse lloviznas durante las primeras horas del día, seguidas de condiciones más secas en el resto de la jornada.



"Las lluvias más importantes se esperan en las regiones Caribe, Andina, en zonas dispersas de la Pacífica y en el occidente de la Orinoquía y Amazonía. Los departamentos con las lluvias más importantes serán: Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar, Magdalena, norte de Cesar, occidente y sur de La Guajira, Antioquia, occidente de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, norte y centro de Chocó, centro de Cauca, Nariño y occidente de los departamentos de Arauca, Casanare y Caquetá", indicó la entidad en un comunicado.



Clima para el domingo 22 de marzo

El domingo 22 de marzo marcará un cambio más notorio en las condiciones atmosféricas, debido a un aumento en la humedad proveniente de la Amazonía. Este fenómeno favorecerá la ocurrencia de lluvias en amplias zonas del territorio nacional. Se esperan precipitaciones moderadas a fuertes en departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, así como en el sur de Antioquia y Huila.

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En la región Pacífica, los mayores acumulados se concentrarán en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También habrá lluvias en el sur de la región Caribe, incluyendo sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. En otras zonas, como Tolima, Caquetá y Putumayo, se prevén precipitaciones de intensidad moderada. En el archipiélago de San Andrés continuarán las lluvias ligeras, principalmente en áreas marítimas.

"Se pronostica y espera una mayor entrada de humedad desde la Amazonía, lo que aumentará las lluvias en el sur de la región Caribe y en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica y Amazonía. Acumulados de precipitación moderada a fuerte son posibles en Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, sur de Antioquia, sur de Huila, centro y sur de Chocó, oriente del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sur de la Amazonía", agregó la entidad.



Clima para el lunes 23 de marzo

Para el lunes 23 de marzo, el pronóstico indica un aumento más significativo de las lluvias, consolidándose como el día con mayores precipitaciones del periodo. Las regiones Andina, Pacífica y sectores del Caribe y la Amazonía registrarán lluvias frecuentes, con acumulados importantes en departamentos como Antioquia, Santander, Boyacá y Cundinamarca.

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También se esperan precipitaciones en el centro de Tolima, el oriente de Caldas, el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y amplias zonas del Chocó. En otras áreas como Córdoba, Norte de Santander y departamentos amazónicos como Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés, las lluvias serán de intensidad moderada. En San Andrés se mantendrán condiciones mayormente secas, aunque podrían presentarse lluvias ligeras aisladas.

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para tomar precauciones, especialmente en zonas con riesgo de deslizamientos. Se recomienda estar atentos al estado de las vías, evitar transitar por sectores de alta pendiente y, en caso de emergencias, reportar oportunamente a las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co