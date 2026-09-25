¿Quién es Yolima Murgas, la pareja de alias Pinocho, capturada en Santa Marta?

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de Yolima Murgas Guzmán, compañera sentimental de Fredy Castillo, alias Pinocho o Ganadero y quien es el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca. Durante el operativo, en el que fueron capturadas 13 personas, fue incautada cocaína, munición, celulares, panfletos intimidatorios y más de 29 millones de pesos en efectivo, además de “una tarjeta bancaria a nombre de alias Pinocho”, dijo el mandatario.



La Policía llegó hasta una vivienda ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, en una zona limítrofe entre los departamentos de Magdalena y La Guajira para detener a la mujer, que presuntamente ha manejado el dinero del delincuente, señalado como jefe y financiador de las ACSN y que manifestó su interés por someterse a la justicia, pero con la condición de tener ciertas garantías para ponerse a disposición de las autoridades. En su momento, el jefe de Estado le dijo que “aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”. Tras la captura de su pareja, De la Espriella lo reiteró y agregó: “He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices. Hay que caminarles a todos. Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde”. (Lea también: ¿Quién es alias Pinocho, el criminal del grupo de Bendito Menor que quiere someterse a la justicia?)



Los antecedentes de Yolima Murgas

En marzo de 2024, la mujer se presentó ante la Sijín de la Policía en Riohacha, La Guajira, “para responder por la investigación penal en su contra”, informó la Fiscalía General en ese momento. Era procesada por el presunto delito de lavado de activos al manejar el dinero de ‘Pinocho’, producto del actuar delictivo del criminal, que estuvo preso en Estados Unidos durante 4 años por narcotráfico. El delincuente fue posteriormente designado por el Gobierno de Gustavo Petro como representante en las mesas de diálogo instauradas en la política de Paz Total. Sin embargo, el 26 de agosto de 2026, el presidente De la Espriella firmó su extradición, junto a las de otros cuatro criminales.

Respecto a la pareja del ‘Ganadero’, las autoridades señalaban a Yolima Murgas de usar los recursos de su esposo para comprar propiedades en Barranquilla, constituir compañías y adquirir otros inmuebles, lavando activos por más de 2.911 millones de pesos. Para el ente acusador, la mujer, que enfrentaba el proceso en libertad y fue capturada este 24 de septiembre, no contaba con la capacidad económica para la compra lícita de dichos bienes. (Lea también: Mindefensa responde a denuncia de madre de joven de 18 años muerto en operativo contra el ‘Cholo’)

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