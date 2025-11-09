En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO TUNJA
CARLOS ANDRÉS ROZO
JULIANA GUERRERO
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así fue la noche en la que Armero desapareció tras la avalancha del volcán Nevado del Ruiz: VIDEO

Así fue la noche en la que Armero desapareció tras la avalancha del volcán Nevado del Ruiz: VIDEO

El municipio de Armero, considerado la población más prometedora del norte del Tolima, vivió un día de aparente normalidad antes de que la furia del volcán lo sepultó el 13 de noviembre de 1985. Crónica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2025
Comparta en:
40 años de la tragedia de Armero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad