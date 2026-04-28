Imágenes muestran grave incendio en Itagüí: bomberos atienden la conflagración

Un grave incendio se registra a esta hora en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, donde organismos de emergencia trabajan intensamente para controlar la conflagración. La situación, que ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quedó evidenciada en imágenes que circulan y muestran la magnitud del fuego al interior de una edificación.

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De acuerdo con información oficial, la emergencia se presenta en la calle 51 con carrera 47. A través de sus canales institucionales, la Alcaldía de Itagüí confirmó la situación y la atención en curso. En el mismo mensaje, las autoridades precisaron que los equipos de respuesta ya se encuentran desplegados en el lugar.

Se desconoce si hay lesionados.



NOTICIA EN DESARROLLO



#Colombia | A esta hora, en Itagüí, Antioquia, se registra un grave incendio que aún no ha sido controlado por ls autoridades. Esto es lo que se sabe.



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