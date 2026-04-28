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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Imágenes muestran grave incendio en Itagüí: bomberos atienden la conflagración

Imágenes muestran grave incendio en Itagüí: bomberos atienden la conflagración

Autoridades locales atienden un incendio en Itagüí, donde la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos hacen presencia en el sitio, según indicó la entidad en X.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Imágenes muestran grave incendio en Itagüí: bomberos atienden la conflagración
Bomberos atienden la conflagración -
Alcaldía de Itagüí

Un grave incendio se registra a esta hora en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, donde organismos de emergencia trabajan intensamente para controlar la conflagración. La situación, que ha generado preocupación entre los habitantes del sector, quedó evidenciada en imágenes que circulan y muestran la magnitud del fuego al interior de una edificación.

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De acuerdo con información oficial, la emergencia se presenta en la calle 51 con carrera 47. A través de sus canales institucionales, la Alcaldía de Itagüí confirmó la situación y la atención en curso. En el mismo mensaje, las autoridades precisaron que los equipos de respuesta ya se encuentran desplegados en el lugar.

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Se desconoce si hay lesionados.

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