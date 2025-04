Importante señal de tránsito en Colombia podría salvarle la vida: qué significa 'PR'

En Colombia, la infraestructura vial está regulada mediante un sistema de señales de tránsito diseñadas para mantener el orden, la seguridad y la fluidez del tránsito. Desde las ciudades hasta las carreteras más apartadas, los conductores deben estar atentos a una variedad de señales reglamentarias, preventivas, informativas y transitorias que orientan el camino y pueden llegar a salvar vidas.

Entre estas señales hay una que genera confusión entre muchos usuarios de la vía: la señal 'PR'. A simple vista, parece un simple tablero con letras y números, pero se trata de una herramienta importante en situaciones de emergencia, cuando es necesario ubicar con precisión a un vehículo en medio de una carretera extensa sin direcciones convencionales.

De acuerdo con la resolución 1885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio de Transporte, esta señal es de carácter informativo, por lo que ignorarla no da multa alguna. "Las señales informativas tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible", explica el artículo.



¿Qué significa la señal 'PR'?

La sigla ‘PR' alude a "Punto o postes de referencia". Esta señal se instala principalmente en vías nacionales o departamentales y tiene la función de marcar, de manera exacta, el kilómetro en el que se encuentra el conductor dentro de la ruta por la que transita. En su diseño, contiene un número vertical al centro que indica el kilómetro exacto de la vía, y un número horizontal que identifica la carretera y el tramo específico.

¿Qué significa la señal 'PR'?

Este sistema es particularmente útil en situaciones como accidentes de tránsito, fallas mecánicas o cualquier otro evento que obligue a detener el vehículo en medio de la carretera. Al no haber direcciones domiciliarias en la mayoría de las carreteras del país, estas señales sirven como punto de ubicación para que las autoridades, ambulancias, grúas o servicios de emergencia puedan encontrar rápidamente el sitio del incidente.

Las señales PR, "se colocan en autopistas y carreteras en los puntos de referencia para informar a los usuarios de la vía su posición relativa en kilómetros en la ruta, así como la identificación de la ruta y el tramo. En rutas nacionales o departamentales, el kilometraje comenzará en 0 en el punto más al sur u oeste de la vía y deberan corresponder a los PRs del inventario vial".



La señal de tránsito 'PR' no da multa

A diferencia de señales como "No girar a la izquierda" o "Límite de velocidad", ignorar una señal PR no conlleva sanciones ni comparendos. Su función no es advertir ni prohibir, sino orientar. En este sentido, las señales PR pertenecen al grupo de señales informativas, cuya finalidad es facilitar la navegación en carretera y mejorar la experiencia del usuario, especialmente para aquellos que no conocen bien la ruta.

La señal de tránsito 'PR' no da multa

Esta cumple un rol fundamental en la ubicación de personas que requieran ayuda o estén reportando cualquier tipo de situación. Según el manual de señalización vial colombiano, las señales informativas tienen como propósito orientar a los usuarios del sistema vial brindando datos esenciales para que lleguen de forma segura y directa a su destino. Estas señales están organizadas en dos grandes categorías: las que guían al usuario a su destino y las que entregan información adicional de interés.

Entre las primeras se encuentran señales de preseñalización, dirección, confirmación, identificación vial y localización. Las segundas abarcan señalización de servicios generales, sitios turísticos, puntos de interés cultural, y por supuesto, los postes de referencia como el PR. Además, estas señales pueden complementarse con placas adicionales llamadas "lamas", que se colocan encima o debajo de los tableros principales. Estas lamas contienen información extra como nombres de barrios, instituciones, lugares turísticos o centros médicos, y están fabricadas bajo los mismos estándares de color y material que la señal principal.



¿Cómo se instala una señal PR?

Las señales PR, técnicamente conocidas como señales SI-04, se colocan en tramos específicos de las carreteras nacionales o departamentales. Están instaladas en soportes metálicos que deben ubicarse a una altura entre 0,8 y 1 metro desde el suelo para garantizar su visibilidad. En rutas de doble sentido con una sola calzada, se alternan en los costados derecho e izquierdo, y cuando es necesario, se utilizan tableros dobles para que sean visibles desde ambos sentidos.

¿Cómo se instala una señal PR?

"La altura del tablero medida desde la superficie del terreno hasta la parte inferior del mismo, debe estar entre 0,8 y 1,0 m con el fin de garantizar su visibilidad por parte de los conductores. En vías de una calzada y doble sentido de circulación se instalarán alternadas en el lado derecho e izquierdo con doble tablero para que sea visible desde los dos sentidos de circulación teniendo en cuenta que al lado derecho del sentido de avance del abscisado irán los PR pares", se lee en el apartado.

Es importante destacar que el conteo de kilómetros en estas señales inicia desde el punto más al sur o al oeste de la vía, dependiendo de su orientación, siguiendo un sistema de kilometraje progresivo que coincide con los registros del inventario vial nacional. En situaciones donde el tiempo es esencial, como una emergencia médica o un accidente vial, proporcionar el número del PR más cercano puede hacer que la espera sea más oportuna.



Nuevas señales de tránsito en Colombia dan multa

A partir del 1 de abril de 2025, entró en vigor en Colombia una actualización al Manual de Señalización Vial, documento oficial que establece las normas visuales que regulan el tránsito a nivel nacional. Esta nueva versión, elaborada por el Ministerio de Transporte en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), introduce un conjunto de señales que buscan reforzar la seguridad en las vías. El alto índice de siniestros viales que involucran motociclistas fue uno de los motivos que impulsó la modificación del manual. Algunas de las principales novedades para motociclistas incluyen:



Carriles exclusivos: Demarcaciones específicas en avenidas principales reservadas únicamente para motos. Estas franjas buscan reducir el contacto entre motos y vehículos de mayor tamaño.

Demarcaciones específicas en avenidas principales reservadas únicamente para motos. Estas franjas buscan reducir el contacto entre motos y vehículos de mayor tamaño. Zonas de adelantamiento controlado: Áreas debidamente señalizadas que permiten a los motociclistas adelantar de manera segura, únicamente en condiciones óptimas de visibilidad y espacio.

Áreas debidamente señalizadas que permiten a los motociclistas adelantar de manera segura, únicamente en condiciones óptimas de visibilidad y espacio. Advertencias en curvas peligrosas: Señales diseñadas especialmente para motocicletas que alertan sobre curvas cerradas o puntos críticos donde se requiere una conducción más cuidadosa.

Señales diseñadas especialmente para motocicletas que alertan sobre curvas cerradas o puntos críticos donde se requiere una conducción más cuidadosa. Áreas de desaceleración: Tramos previos a intersecciones o cruces de alto riesgo donde los motociclistas deben reducir la velocidad de forma progresiva.

Los infractores que ignoren estas nuevas directrices podrán recibir una amonestación tipo A05, la cual corresponde a una sanción económica de aproximadamente 190.000 pesos colombianos (equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes).

Nuevas señales de tránsito. Colprensa / Manual de Señalización

Señal de una P con un cable

Otro de los focos del nuevo manual es la regulación del parqueo para vehículos eléctricos. Se introdujo una señal de estacionamiento exclusiva para estos automóviles, identificada como SI-07C, representada con una letra "P" acompañada de un símbolo de cable o enchufe. Estos espacios, ahora debidamente señalizados, tienen como propósito asegurar que los puntos de carga y parqueo para vehículos eléctricos no sean ocupados por autos de combustión o mal utilizados.

La norma será de aplicación nacional, por lo que estas señales aparecerán en distintas ciudades del país. El incumplimiento de esta regulación está tipificado en el Código Nacional de Tránsito como estacionamiento indebido y se sanciona con una multa de 604.100 pesos colombianos.



Restricciones para el transporte de carga peligrosa

El manual también contempla nuevas medidas orientadas al transporte de mercancías peligrosas. Se implementa la señal SR-18B, la cual prohíbe el ingreso o circulación de camiones que transporten sustancias de alto riesgo en determinadas zonas o tramos viales.

Esta señal, que presenta un camión con un símbolo de prohibición, deberá ir acompañada por una leyenda aclaratoria que especifique el tipo de mercancía restringida (por ejemplo, inflamables, tóxicos o explosivos). La multa por desobedecer esta señal asciende a 1.811.800 pesos colombianos, por el riesgo que supone transportar este tipo de carga sin autorización o en rutas no permitidas.

Nueva señal de tránsito de un camión con un símbolo de prohibición da multa de casi $2 millones - Suministrada a Noticias Caracol

Fotodetección para zonas vigiladas

Otro cambio es la actualización de la señal relacionada con las zonas bajo monitoreo electrónico, comúnmente conocidas como "zonas de fotomulta". La nueva señal se llama SI-35A y se usará para advertir la presencia de cámaras de detección tecnológica, que registran infracciones como exceso de velocidad, cruces en rojo o giros prohibidos.

Esta nueva señal indica que el área está bajo vigilancia y que también puede incorporar placas adicionales que informen sobre la distancia en la que aplica la medida, el horario de funcionamiento del sistema de control o las calles específicas incluidas en la regulación. Además, se instalaron también señales dirigidas al fomento del biciturismo, con indicaciones de rutas seguras para ciclistas.

