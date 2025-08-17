‘Motoladrón’ fue capturado en Bogotá: lo golpearon e incineraron su moto

Cuando una mujer viajaba como pasajera en una motocicleta por las calles de Bogotá, con su teléfono móvil en la mano, fue abordada por otro motociclista. Este individuo, sin detenerse, le arrebató el dispositivo y huyó a gran velocidad. La escena de este robo, descrita como rápida y audaz, se dio el pasado miércoles 13 de agosto y quedó registrada en video. El registro se volvió viral rápidamente a través de las redes sociales.

La historia tomó un giro inesperado al día siguiente, esa vez en el sector de Nueva Marsella, también en la capital colombiana. El mismo hombre, según testimonios de quienes presenciaron los hechos, intentaba cometer otro robo cuando perdió el control de su motocicleta y sufrió un aparatoso accidente. La caída no fue el único contratiempo, pues un grupo de personas que observó el incidente decidió intervenir de manera contundente, atacando al hombre, quien resultó sin camisa, con la cara ensangrentada y con golpes por todo su cuerpo.

Adicionalmente, en otros videos hechos por transeúntes se puede observar cómo varias personas prenden fuego a su motocicleta. Las llamas se propagaron con celeridad, consumiendo el vehículo mientras los presentes observaban, sin aparente intención de extinguir el incendio. El individuo, protagonista de este inusual desenlace, quedó bajo custodia de las autoridades.

Este evento ha provocado diversas reacciones en el ámbito digital. Mientras algunos usuarios en redes sociales celebraron la acción de la comunidad, otros manifestaron preocupación por el riesgo que implica la justicia tomada por mano propia y la posibilidad de que este tipo de reacciones escalen fuera de control. Lo cierto es que, en cuestión de minutos, este hombre experimentó una transición abrupta, de ejecutar un robo rápido a sufrir un accidente y ver su medio de transporte completamente incinerado en plena vía pública.

Este caso se convierte en uno más de los 141.663 hurtos a personas que van en lo corrido del año de acuerdo con el seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional.



Casos Similares

No es la primera vez que en Colombia se ha reportado el incendio de un vehículo en la búsqueda de tomar "justicia por mano propia". Uno de estos sucesos, ocurrió en agosto del año pasado, cuando se viralizó en redes sociales a un presunto ladrón llorando desconsoladamente luego de que su moto fuera incendiada por la comunidad en la capital del país.

En otro caso similar, registrado en el barrio La Amistad, de la localidad de Bosa, al menos tres sujetos intentaron huir tras asaltar a un hombre; el conductor perdió el control de la motocicleta y se estrelló. Vecinos intervinieron, sometiendo a uno de los delincuentes en la vía pública, mientras los otros dos lograron escapar. La multitud enfurecida decidió entonces prender fuego a la motocicleta. Las autoridades llegaron minutos después para capturar al sujeto, quien sufrió una fractura en una de sus piernas debido a la caída.

