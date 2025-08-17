Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
TREN DE ARAGUA
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
CENTRO DEMOCRÁTICO
RICHARD RÍOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / ‘Motoladrón’ fue capturado en Bogotá: lo golpearon e incineraron su moto

‘Motoladrón’ fue capturado en Bogotá: lo golpearon e incineraron su moto

El robo de un celular en Bogotá llevó a una persecución y culminó con la motocicleta del presunto delincuente en llamas. El hombre fue capturado por las autoridades.

‘Motoladrón’ fue capturado en Bogotá: lo golpearon e incineraron su moto
En videos grabados por ciudadanos, se evidencia cómo prenden fuego al vehículo.
Redes sociales
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 17, 2025 04:07 p. m.

Cuando una mujer viajaba como pasajera en una motocicleta por las calles de Bogotá, con su teléfono móvil en la mano, fue abordada por otro motociclista. Este individuo, sin detenerse, le arrebató el dispositivo y huyó a gran velocidad. La escena de este robo, descrita como rápida y audaz, se dio el pasado miércoles 13 de agosto y quedó registrada en video. El registro se volvió viral rápidamente a través de las redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La historia tomó un giro inesperado al día siguiente, esa vez en el sector de Nueva Marsella, también en la capital colombiana. El mismo hombre, según testimonios de quienes presenciaron los hechos, intentaba cometer otro robo cuando perdió el control de su motocicleta y sufrió un aparatoso accidente. La caída no fue el único contratiempo, pues un grupo de personas que observó el incidente decidió intervenir de manera contundente, atacando al hombre, quien resultó sin camisa, con la cara ensangrentada y con golpes por todo su cuerpo.

Últimas Noticias

  1. Impactante video de carro que se estrelló contra poste en la calle 100 en Bogotá
    El vehículo de marca BMW por poco queda volcado.
    Redes sociales/Bogotá Tránsito

    Impactante video de carro que se estrelló contra poste en la calle 100 en Bogotá

  2. Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá.
    Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá.
    Bomberos

    La nueva maniobra de las autoridades para hallar a niña Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá

Adicionalmente, en otros videos hechos por transeúntes se puede observar cómo varias personas prenden fuego a su motocicleta. Las llamas se propagaron con celeridad, consumiendo el vehículo mientras los presentes observaban, sin aparente intención de extinguir el incendio. El individuo, protagonista de este inusual desenlace, quedó bajo custodia de las autoridades.

Publicidad

Este evento ha provocado diversas reacciones en el ámbito digital. Mientras algunos usuarios en redes sociales celebraron la acción de la comunidad, otros manifestaron preocupación por el riesgo que implica la justicia tomada por mano propia y la posibilidad de que este tipo de reacciones escalen fuera de control. Lo cierto es que, en cuestión de minutos, este hombre experimentó una transición abrupta, de ejecutar un robo rápido a sufrir un accidente y ver su medio de transporte completamente incinerado en plena vía pública.

Este caso se convierte en uno más de los 141.663 hurtos a personas que van en lo corrido del año de acuerdo con el seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales del Ministerio de Defensa y Seguridad Nacional.

Casos Similares

No es la primera vez que en Colombia se ha reportado el incendio de un vehículo en la búsqueda de tomar "justicia por mano propia". Uno de estos sucesos, ocurrió en agosto del año pasado, cuando se viralizó en redes sociales a un presunto ladrón llorando desconsoladamente luego de que su moto fuera incendiada por la comunidad en la capital del país.

Publicidad

En otro caso similar, registrado en el barrio La Amistad, de la localidad de Bosa, al menos tres sujetos intentaron huir tras asaltar a un hombre; el conductor perdió el control de la motocicleta y se estrelló. Vecinos intervinieron, sometiendo a uno de los delincuentes en la vía pública, mientras los otros dos lograron escapar. La multitud enfurecida decidió entonces prender fuego a la motocicleta. Las autoridades llegaron minutos después para capturar al sujeto, quien sufrió una fractura en una de sus piernas debido a la caída.

ANDRÉS ADAMES
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Robos en Bogotá

Motocicletas

Robos

Bogotá